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綠黨團突破藍「復議」封鎖 中共代理人修法付委一讀

2019-10-29 11:36聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

立法院民進黨黨團今針對第9屆第8會期第7次會議議事日程討論事項建請變更議程，突如其來就將中共代理人修法付委一讀，變更議程時因為沒有出現中共代理人等字眼，在場國民黨立委全都無異議，此變更議程甚至沒有表決就照民進黨黨團提議通過。

緊接著，院會處理國民黨先前針對中共代理人相關法案的復議案，民進黨團則以人數優勢否決相關復議案，立法院副院長蔡其昌裁示照原決定通過，讓各法案順利付委。

民進黨團幹事長管碧玲指出，因為國民黨先前對中共代理人修法提出「復議」，因此黨團才會提出變更議程，正式將「紅色代理人」相關提案交付委員會，接下來排案就交給委員會召委處理。

民進黨立委王定宇則在臉書表示，國民黨在上次院會（10月15）最後一刻，利用議事規則「復議」阻擾「紅色代理人」相關提案，今天民進黨團提變更議程，正式將「紅色代理人」相關提案交付委員會完成一讀。

王定宇也解釋，有人以「逕付二讀」來呈現堅定或積極，但是本法影響甚鉅，也有多個提案，應該經過討論、併案處理，他們會盡全力在本會期完成，務必保護2300萬人的安全和民主體制。

綠營奇招突破國民黨「復議」封鎖，中共代理人修法付委一讀。
綠營奇招突破國民黨「復議」封鎖，中共代理人修法付委一讀。
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中共代理人民進黨國民黨管碧玲王定宇

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