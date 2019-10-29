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軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

影／速過消防法 生命不打折

2019-10-29 11:30攝影中心 記者曾吉松／即時報導

立法院上午審查消防法，消防員權益促進會到院外陳情，希望委員「速過消防法，生命不打折」，支持基層板消防生命三權修法，並焚燒消防署的打折版本。

立法院上午審查消防法，消防員權益促進會到院外陳情，希望委員「速過消防法，生命不打...
立法院上午審查消防法，消防員權益促進會到院外陳情，希望委員「速過消防法，生命不打折」，支持基層板消防生命三權修法，並焚燒消防署的打折版本。記者曾吉松／攝影
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立法院上午審查消防法，消防員權益促進會到院外陳情，希望委員「速過消防法，生命不打...
立法院上午審查消防法，消防員權益促進會到院外陳情，希望委員「速過消防法，生命不打折」，支持基層板消防生命三權修法，並焚燒消防署的打折版本。記者曾吉松／攝影
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立法院消防員

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