內政部：將訂危險性救災行動認定標準 提升救災安全

2019-10-29 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



立法院院會今日三讀修正通過消防法部分條文。內政部長徐國勇隨即表達對立法院朝野黨團支持的感謝，讓法案於今日順利三讀通過，確保消防救災的安全。

內政部在完成修法後隨即發出新聞稿感謝立法院全體委員及朝野黨團的支持與協助。內政部後續將與各直轄市、縣(市)政府儘速完成相關配套辦法、訂定危險性救災行動認定標準、災害事故調查會設置辦法等相關子法，並加強宣導，期待在新法的施行下，提升消防人員的救災安全。

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內政部指出，第20條之1第1項明文規定「災害現場無人命危害之虞，消防人員得不執行危險性救災行動」，在退避權部分更進一步提升到法律位階、也更具體化，維護消防弟兄救災安全。內政部會據以訂定相關救災行動標準，讓第一線消防弟兄面對災害現場時，對於要採取如何的救災行動，有更明確的判斷標準，以兼顧救災安全及民眾公共安全。

在資訊權部分，因應工廠使用的危害性化學品可能於發生火災時，造成極大的救災風險，修法也強制業者有責任提供廠區化學品資訊、平面圖，並指派專人至現場協助救災，對違反的業者將直接開罰。

調查權部分，修法增訂災害事故調查會，一旦有消防或義消弟兄因救災致死或重傷者，即刻依法啟動事故原因調查，並將基層消防團體代表納入災害事故調查會成員，務求公開、公正、發現真相以求改善。

除了生命三權外，修法也增列公共危險物品及可燃性高壓氣體業者違規吹哨者條款，規範瓦斯業者負有提供、檢驗及容器回收義務，增列緊急救護可以行使即時強制之規定及相關罰則。