親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳同佳案掀論戰
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

廁所先於神廟：印度人人有坑蹲的「便所大躍進」

軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

消防法未明定「無人待救入室搶救」 徐永明：為德不卒

2019-10-29 10:56聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

為了保障消防員在火場的生命安全，立法院會今三讀通過消防法修正，增訂第20條之1，將「退避權」入法，未來如現場無人命危害之虞，「得」不執行危險性救災行動，不過時代力量黨團不滿危險性救災行動認定標準，並未明定包括無人待救入室搶救等，批評這是本次修法的重大遺憾、為德不卒。

消防法三讀後納入消防員「生命三權」，包含退避權、資訊權、調查權同步入法，不過時代力量黨團接連提出兩項附帶決議都未闖關成功，包括消防法第20條之1所稱危險性救災行動認定標準，因為災害態樣繁多，實務上可資採取之救災行動亦相當多元，為明確認危險性救災行動之定義，爰授權中央主管機關明定包括無人待救入室搶救等之危險性救災行動認定標準，俾利未來適用於救災實務。

另外則是針對27條之1所稱之重傷，參酌中華民國國家標準CNS1467有關暫時權失能之定義，爰將第一項重傷明定為消防及義勇消防人員未死亡，亦未永久失能，但不能繼續其正常工作，必須休班離開工作場所，損失時間在三日以上（包含星期日與休假日），暫時不能恢復工作者；另有關損失日數之計算，指由該次傷害所引起的全日不能工作日數，按受傷後不能工作所經過的總日數累加計算，包括星期日與休假日。

時代力量立委徐永明在三讀後發言表示，內政部長徐國勇也認為沒有人在裡面就不該進去，應該明定成SOP，但修法卻未明定，兩項附帶決議都在表決時被擋下，讓消防員基本的權益保障未被通過，是本次修法的重大遺憾、為德不卒。

時代力量黨主席徐永明。記者王敏旭／攝影
時代力量黨主席徐永明。記者王敏旭／攝影
分享

時代力量消防員徐永明徐國勇

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

立院三讀 消防員「退避權」確定入法

2019-10-29 10:36

聯晚之眼／稻米保價收購頻超支 立院要求農委會改善

2019-10-29 11:36

綠黨團突破藍「復議」封鎖 中共代理人修法付委一讀

2019-10-29 11:36

內政部：將訂危險性救災行動認定標準 提升救災安全

2019-10-29 11:29

影／漁工人權聯盟控訴官方資方聯手打壓工會

2019-10-29 11:26

又失言？韓國瑜辦公室：白白胖胖是形容民進黨貪腐文化

2019-10-29 11:02

台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47

軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫

2019-10-29 00:34

2020大選防境外介入 蘇貞昌指示加速破案嚴辦

2019-10-28 22:06

因應投票日突發狀況 全國將成立選務應變中心

2019-10-28 21:41

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

倒閣連小題都不是 他說蔡英文只剩他可用？

2019-10-28 14:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

蘇貞昌的斜槓人生又多了一個 陳麗玲：叫做編劇

2019-10-28 12:35

許水德新書談感恩 分享他獨有的水車哲學

2019-10-28 12:16

韓國瑜狂打前瞻 行政院：韓和藍營縣市長立委不同調

2019-10-28 12:11

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

影／民進黨立委批韓國瑜政見：胡謅、髮夾彎、溜酸

2019-10-28 12:06

後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了　

2019-10-28 11:29

張麗善笑稱韓國瑜「嫁」李佳芬 韓強調：我是娶！

2019-10-28 10:50

遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見

2019-10-28 10:41

韓國瑜允當選後澎湖小三通 交通部再回應2008年已開放

2019-10-28 09:25

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11
看更多

熱門文章

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

韓國瑜彰化聯合造勢 現場椅子沒坐滿遭質疑韓流退燒

2019-10-28 21:35

「郭家軍」宣布不參戰 柯文哲猜測藍營的請託

2019-10-28 12:21

新聞眼／誰是魔鬼…法部次長砲打律師 東廠復活？

2019-10-29 00:19

朱學恒與謝龍介兩人斷言 呂秀蓮連署不會過

2019-10-28 17:57

「違背律師倫理」…蔡碧仲護航魔鬼說 檢批扣帽子

2019-10-29 00:00

陸軍新款拖式飛彈車 將具備輕裝甲防護

2019-10-28 15:32

曾摔癱陸軍總司令、打亂將領接班…「老Ｕ」直升機明除役

2019-10-29 08:00

扁：港撤反送中條例 會影響台灣選舉撿到槍的一方

2019-10-29 03:34

影／隨行觀察韓國瑜人氣回升 洪秀柱：拜廟擠死人

2019-10-28 17:01

賭盤小英只讓30萬票？彰化政壇人士：韓國瑜會倒吃甘蔗

2019-10-28 13:19

影／柯文哲勸韓國瑜：別講話反而民調比較高

2019-10-28 14:48

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

軍旅留不住西點「明日領袖」？西點軍官再傳大退潮

2019-10-29 11:10

國防部：爭取美國技轉 建立生產120公釐戰車砲能力

2019-10-28 12:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

韓國瑜頻失言 張善政：至少韓敢講比「空心菜」好

2019-10-28 20:03

蔡碧仲談魔鬼 她建議陳長文可以去提告誹謗了

2019-10-28 14:30

吳怡農遭博恩鹹豬手 現場民眾尖叫不斷

2019-10-28 16:54

「蔡賴配」幾乎定局 謝龍介：代表蔡想「穩穩贏」

2019-10-28 14:04

國產蜂眼雷達性能優異 但維修費用之高卻讓立委驚愕

2019-10-28 11:47

最新民調蔡勝韓12% 柯文哲：差距還會縮小

2019-10-28 11:59

立委網路聲量空戰 洪秀柱居冠 陳明文關鍵字300萬第二

2019-10-28 12:48

獨派羞辱賴清德是政客？謝志偉：想拉下小英須自己作

2019-10-28 15:34

影／蔡英文說台灣是亞洲四小龍之首 韓國瑜：沒人信

2019-10-28 13:26

選戰筆記／藍綠必爭 奪彰得天下

2019-10-29 00:27

與蔡英文差12個百分點 韓國瑜：民心比民調重要太多了

2019-10-28 15:32

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

順澤宮玄天上帝為難了？ 蔡英文韓國瑜都來戴冠軍帽

2019-10-28 17:45

國產蜂眼雷達維修要9億 預算遭凍2千萬

2019-10-28 13:19

【即時短評】蘇貞昌蔡碧仲 真正關心的是誰的利益？

2019-10-28 21:24

參選被批家族壟斷 謝衣鳳：很多小吃也世襲是因為好吃

2019-10-28 20:28

M1A2戰車案下月簽發價書 台美合作生產戰車砲

2019-10-28 12:47

傅崐萁參選花蓮立委？ 牽動藍綠變化

2019-10-29 00:06

影／韓國瑜田中乾德宮參拜 婦人哭著拉手不放

2019-10-28 16:54

呂秀蓮建議徐國勇 公開與管浩鳴談話內容

2019-10-28 19:22

立院三讀 消防員「退避權」確定入法

2019-10-29 10:36

韓國瑜要調整稻米保證價格 酸行政院一定馬上回應

2019-10-28 13:42

一場政論節目讓她陷入人生低潮… 黃瀞瑩談從政心情：比顏值更重要的事

2019-10-29 10:03

韓國瑜周四五桃園傾聽之旅 6立委參選人相挺接地氣

2019-10-28 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top