消防法未明定「無人待救入室搶救」 徐永明：為德不卒

2019-10-29 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



為了保障消防員在火場的生命安全，立法院會今三讀通過消防法修正，增訂第20條之1，將「退避權」入法，未來如現場無人命危害之虞，「得」不執行危險性救災行動，不過時代力量黨團不滿危險性救災行動認定標準，並未明定包括無人待救入室搶救等，批評這是本次修法的重大遺憾、為德不卒。

消防法三讀後納入消防員「生命三權」，包含退避權、資訊權、調查權同步入法，不過時代力量黨團接連提出兩項附帶決議都未闖關成功，包括消防法第20條之1所稱危險性救災行動認定標準，因為災害態樣繁多，實務上可資採取之救災行動亦相當多元，為明確認危險性救災行動之定義，爰授權中央主管機關明定包括無人待救入室搶救等之危險性救災行動認定標準，俾利未來適用於救災實務。

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另外則是針對27條之1所稱之重傷，參酌中華民國國家標準CNS1467有關暫時權失能之定義，爰將第一項重傷明定為消防及義勇消防人員未死亡，亦未永久失能，但不能繼續其正常工作，必須休班離開工作場所，損失時間在三日以上（包含星期日與休假日），暫時不能恢復工作者；另有關損失日數之計算，指由該次傷害所引起的全日不能工作日數，按受傷後不能工作所經過的總日數累加計算，包括星期日與休假日。