親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳同佳案掀論戰
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

立院三讀 消防員「退避權」確定入法

2019-10-29 10:36聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

為了保障消防員在火場的生命安全，立法院會今三讀通過消防法修正，增訂第20條之1，將「退避權」入法，未來如現場無人命危害之虞，「得」不執行危險性救災行動，至於怎樣的態樣可以稱呼為危險性救災行動，各界都在關注內政部後續如何認定；另外資訊權與調查權這次也一併修法納入。

日前台中市大雅區違章工廠大火導致消防員殉職，引發各界注目討論消防員「生命三權」退避權、資訊權、調查權是否入法，最終立院趕在本會期三讀，其中各界最為關注的退避權部分增訂第20條之1，未來現場各級搶救人員應於救災安全前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當搶救作為；如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動。前項所稱危險性救災行動認定標準，由中央主管機關另定之，也就是交由內政部訂定。

針對調查權部分，此次修法也新增第27條之1，中央主管機關為調查消防及義勇消防人員因災害搶救致發生死亡或重傷事故的原因，應聘請相關機關、團體代表、學者專家及基層消防團體代表，組成「災害事故調查會」，並應製作事故原因調查報告，提出災害搶救改善建議事項及追蹤改善建議事項之執行，但此案立法說明也強調，重點是調查事故原因而非處分或究責搶救人員責任。

資訊權部分，修法認定工廠管理權人有協助救災義務，未來消防指揮人員為搶救工廠火災，得命工廠管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，且要求管理權人指派專人至現場協助救災，若未提供資訊或虛偽不實者，可處3萬元以上60萬元以下罰鍰。

只不過修法也有一段小插曲，消防署在日前協商修法的版本中增加解釋，一段話提到「災害態樣種類繁多，實務上可採取救災行動相當多元，其中可能包含無人待救而入室搶救等危險性救災行動」，被質疑保有開放火災現場無人，消防員仍須入室救災的可能，引發時代力量立委黃國昌質疑消防署意圖翻案。

內政部次長陳宗彥則解釋，黃國昌質疑的部分僅是立法說明，條文部分沒有疑問，至於認定標準本來就是大家有不同意見，待修法通過後交由內政部訂定。

立院三讀修正消防法，「退避權」確定入法。本報資料照片
立院三讀修正消防法，「退避權」確定入法。本報資料照片
分享

事故消防員內政部

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

聯晚之眼／稻米保價收購頻超支 立院要求農委會改善

2019-10-29 11:36

綠黨團突破藍「復議」封鎖 中共代理人修法付委一讀

2019-10-29 11:36

內政部：將訂危險性救災行動認定標準 提升救災安全

2019-10-29 11:29

又失言？韓國瑜辦公室：白白胖胖是形容民進黨貪腐文化

2019-10-29 11:02

消防法未明定「無人待救入室搶救」 徐永明：為德不卒

2019-10-29 10:56

台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47

軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫

2019-10-29 00:34

2020大選防境外介入 蘇貞昌指示加速破案嚴辦

2019-10-28 22:06

因應投票日突發狀況 全國將成立選務應變中心

2019-10-28 21:41

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

倒閣連小題都不是 他說蔡英文只剩他可用？

2019-10-28 14:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

蘇貞昌的斜槓人生又多了一個 陳麗玲：叫做編劇

2019-10-28 12:35

許水德新書談感恩 分享他獨有的水車哲學

2019-10-28 12:16

韓國瑜狂打前瞻 行政院：韓和藍營縣市長立委不同調

2019-10-28 12:11

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

影／民進黨立委批韓國瑜政見：胡謅、髮夾彎、溜酸

2019-10-28 12:06

後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了　

2019-10-28 11:29

張麗善笑稱韓國瑜「嫁」李佳芬 韓強調：我是娶！

2019-10-28 10:50

遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見

2019-10-28 10:41

韓國瑜允當選後澎湖小三通 交通部再回應2008年已開放

2019-10-28 09:25

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10
看更多

熱門文章

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

韓國瑜彰化聯合造勢 現場椅子沒坐滿遭質疑韓流退燒

2019-10-28 21:35

「郭家軍」宣布不參戰 柯文哲猜測藍營的請託

2019-10-28 12:21

新聞眼／誰是魔鬼…法部次長砲打律師 東廠復活？

2019-10-29 00:19

朱學恒與謝龍介兩人斷言 呂秀蓮連署不會過

2019-10-28 17:57

「違背律師倫理」…蔡碧仲護航魔鬼說 檢批扣帽子

2019-10-29 00:00

陸軍新款拖式飛彈車 將具備輕裝甲防護

2019-10-28 15:32

曾摔癱陸軍總司令、打亂將領接班…「老Ｕ」直升機明除役

2019-10-29 08:00

扁：港撤反送中條例 會影響台灣選舉撿到槍的一方

2019-10-29 03:34

影／隨行觀察韓國瑜人氣回升 洪秀柱：拜廟擠死人

2019-10-28 17:01

賭盤小英只讓30萬票？彰化政壇人士：韓國瑜會倒吃甘蔗

2019-10-28 13:19

影／柯文哲勸韓國瑜：別講話反而民調比較高

2019-10-28 14:48

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

國防部：爭取美國技轉 建立生產120公釐戰車砲能力

2019-10-28 12:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

韓國瑜頻失言 張善政：至少韓敢講比「空心菜」好

2019-10-28 20:03

軍旅留不住西點「明日領袖」？西點軍官再傳大退潮

2019-10-29 11:10

蔡碧仲談魔鬼 她建議陳長文可以去提告誹謗了

2019-10-28 14:30

吳怡農遭博恩鹹豬手 現場民眾尖叫不斷

2019-10-28 16:54

「蔡賴配」幾乎定局 謝龍介：代表蔡想「穩穩贏」

2019-10-28 14:04

國產蜂眼雷達性能優異 但維修費用之高卻讓立委驚愕

2019-10-28 11:47

最新民調蔡勝韓12% 柯文哲：差距還會縮小

2019-10-28 11:59

獨派羞辱賴清德是政客？謝志偉：想拉下小英須自己作

2019-10-28 15:34

立委網路聲量空戰 洪秀柱居冠 陳明文關鍵字300萬第二

2019-10-28 12:48

影／蔡英文說台灣是亞洲四小龍之首 韓國瑜：沒人信

2019-10-28 13:26

選戰筆記／藍綠必爭 奪彰得天下

2019-10-29 00:27

與蔡英文差12個百分點 韓國瑜：民心比民調重要太多了

2019-10-28 15:32

順澤宮玄天上帝為難了？ 蔡英文韓國瑜都來戴冠軍帽

2019-10-28 17:45

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

國產蜂眼雷達維修要9億 預算遭凍2千萬

2019-10-28 13:19

【即時短評】蘇貞昌蔡碧仲 真正關心的是誰的利益？

2019-10-28 21:24

參選被批家族壟斷 謝衣鳳：很多小吃也世襲是因為好吃

2019-10-28 20:28

M1A2戰車案下月簽發價書 台美合作生產戰車砲

2019-10-28 12:47

影／韓國瑜田中乾德宮參拜 婦人哭著拉手不放

2019-10-28 16:54

傅崐萁參選花蓮立委？ 牽動藍綠變化

2019-10-29 00:06

呂秀蓮建議徐國勇 公開與管浩鳴談話內容

2019-10-28 19:22

韓國瑜要調整稻米保證價格 酸行政院一定馬上回應

2019-10-28 13:42

立院三讀 消防員「退避權」確定入法

2019-10-29 10:36

韓國瑜周四五桃園傾聽之旅 6立委參選人相挺接地氣

2019-10-28 17:43

一場政論節目讓她陷入人生低潮… 黃瀞瑩談從政心情：比顏值更重要的事

2019-10-29 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top