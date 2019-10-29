親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳同佳案掀論戰
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 出國一趟狂省10萬

台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，積極搶攻國會席次，不過屢遭外界質疑民眾黨缺乏核心價值，「兩岸政策」究竟是什麼，也一直模糊以對。對此，北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如今接受電台專訪時強調，柯文哲不會支持一中，也沒有賣（台）的訓練，也沒有賣（台）的本錢，他哪裡有能力賣台，最沒有能力賣台的就是柯文哲。

蔡壁如還說，兩岸一家親，我們到底做錯什麼事情，就是維持一個文化態度上的善意，柯文哲不會支持一中，「墨綠」是來自他的家庭，這是他的內心，況且他哪裡有機會舔共。

蔡壁如強調，兩岸一家親是城市交流，是態度上面的善意，幹嘛要說我們有多壞，我們不要激怒中共，但也絕對不是要舔共。

對於柯文哲近來「藏人自焚說」的失言風波，蔡壁如坦言，這件事情確實也覺得市長是不是講太快了。

主持人周玉蔻追問，柯文哲最近常常失言，是不是故意天天有梗，好拚聲量？蔡壁如表示，不曉得，應該就是對「某個報」有一點情節，固定對「某報」的意識型態有情節。

不過當周玉蔻追問，民眾黨反對「一國兩制」嗎？蔡壁如卻突然間愣住，沒有回答；周玉蔻則是笑說「你這樣子怎麼進軍立院啦」，蔡壁如則是苦笑「我不是政治幕僚」。

蔡壁如事後受訪時表示，自己當下是想說，香港鬧這麼多天，幹嘛去問這個問題，這個台灣人是不會接受的。

媒體追問，所以民眾黨也是反對一國兩制的嗎？蔡壁如未正面作答，僅說「這個不會是問題」。

至於近來開設個人臉書粉專，是不是在為了不分區立委做準備？蔡壁如說，要不要開設粉專，內部已經討論過很多次，主要是小黨沒有多餘經費置入行銷，擔心最後會像去年九合一選舉一樣，最後兩、三個禮拜消失在螢幕上，所以幕僚就建議從現在開始經營粉專，自帶流量，不至於讓我們在媒體、社群上消失。

北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如今接受電台專訪時，被問到民眾黨反對「一國兩制」嗎？...
北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如今接受電台專訪時，被問到民眾黨反對「一國兩制」嗎？蔡壁如卻突然間愣住，沒有回答。圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
分享

蔡壁如柯文哲台灣民眾黨一國兩制周玉蔻

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47

軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫

2019-10-29 00:34

2020大選防境外介入 蘇貞昌指示加速破案嚴辦

2019-10-28 22:06

因應投票日突發狀況 全國將成立選務應變中心

2019-10-28 21:41

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

倒閣連小題都不是 他說蔡英文只剩他可用？

2019-10-28 14:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

蘇貞昌的斜槓人生又多了一個 陳麗玲：叫做編劇

2019-10-28 12:35

許水德新書談感恩 分享他獨有的水車哲學

2019-10-28 12:16

韓國瑜狂打前瞻 行政院：韓和藍營縣市長立委不同調

2019-10-28 12:11

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

影／民進黨立委批韓國瑜政見：胡謅、髮夾彎、溜酸

2019-10-28 12:06

後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了　

2019-10-28 11:29

張麗善笑稱韓國瑜「嫁」李佳芬 韓強調：我是娶！

2019-10-28 10:50

遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見

2019-10-28 10:41

韓國瑜允當選後澎湖小三通 交通部再回應2008年已開放

2019-10-28 09:25

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47
看更多

熱門文章

挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

2019-10-28 10:37

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

「郭家軍」宣布不參戰 柯文哲猜測藍營的請託

2019-10-28 12:21

韓國瑜彰化聯合造勢 現場椅子沒坐滿遭質疑韓流退燒

2019-10-28 21:35

朱學恒與謝龍介兩人斷言 呂秀蓮連署不會過

2019-10-28 17:57

陸軍新款拖式飛彈車 將具備輕裝甲防護

2019-10-28 15:32

「違背律師倫理」…蔡碧仲護航魔鬼說 檢批扣帽子

2019-10-29 00:00

新聞眼／誰是魔鬼…法部次長砲打律師 東廠復活？

2019-10-29 00:19

影／隨行觀察韓國瑜人氣回升 洪秀柱：拜廟擠死人

2019-10-28 17:01

扁：港撤反送中條例 會影響台灣選舉撿到槍的一方

2019-10-29 03:34

曾摔癱陸軍總司令、打亂將領接班…「老Ｕ」直升機明除役

2019-10-29 08:00

【重磅快評】只有加入民進黨，才有資格談人權？

2019-10-28 11:14

賭盤小英只讓30萬票？彰化政壇人士：韓國瑜會倒吃甘蔗

2019-10-28 13:19

影／柯文哲勸韓國瑜：別講話反而民調比較高

2019-10-28 14:48

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

民意基金會民調：蔡領先韓17.4百分點 宋參選將衝擊蔡

2019-10-28 10:26

國防部：爭取美國技轉 建立生產120公釐戰車砲能力

2019-10-28 12:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見

2019-10-28 10:41

澎湖王林炳坤談王金平下一步：應該結束了吧

2019-10-28 10:58

韓國瑜頻失言 張善政：至少韓敢講比「空心菜」好

2019-10-28 20:03

「蔡賴配」幾乎定局 謝龍介：代表蔡想「穩穩贏」

2019-10-28 14:04

蔡碧仲談魔鬼 她建議陳長文可以去提告誹謗了

2019-10-28 14:30

國產蜂眼雷達性能優異 但維修費用之高卻讓立委驚愕

2019-10-28 11:47

吳怡農遭博恩鹹豬手 現場民眾尖叫不斷

2019-10-28 16:54

最新民調蔡勝韓12% 柯文哲：差距還會縮小

2019-10-28 11:59

韓國瑜選戰要這樣打？謝龍介：搭配空拍機讓綠營嚇死

2019-10-28 11:12

獨派羞辱賴清德是政客？謝志偉：想拉下小英須自己作

2019-10-28 15:34

立委網路聲量空戰 洪秀柱居冠 陳明文關鍵字300萬第二

2019-10-28 12:48

羅智強給扁掌聲：得官癌的蘇貞昌律師要不要聽一聽？

2019-10-28 11:03

影／蔡英文說台灣是亞洲四小龍之首 韓國瑜：沒人信

2019-10-28 13:26

新黨元老估：2020藍綠差距僅50萬票

2019-10-28 10:44

與蔡英文差12個百分點 韓國瑜：民心比民調重要太多了

2019-10-28 15:32

選戰筆記／藍綠必爭 奪彰得天下

2019-10-29 00:27

順澤宮玄天上帝為難了？ 蔡英文韓國瑜都來戴冠軍帽

2019-10-28 17:45

後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了　

2019-10-28 11:29

國產蜂眼雷達維修要9億 預算遭凍2千萬

2019-10-28 13:19

影／韓國瑜田中乾德宮參拜 婦人哭著拉手不放

2019-10-28 16:54

M1A2戰車案下月簽發價書 台美合作生產戰車砲

2019-10-28 12:47

參選被批家族壟斷 謝衣鳳：很多小吃也世襲是因為好吃

2019-10-28 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top