台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，積極搶攻國會席次，不過屢遭外界質疑民眾黨缺乏核心價值，「兩岸政策」究竟是什麼，也一直模糊以對。對此，北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如今接受電台專訪時強調，柯文哲不會支持一中，也沒有賣（台）的訓練，也沒有賣（台）的本錢，他哪裡有能力賣台，最沒有能力賣台的就是柯文哲。

蔡壁如還說，兩岸一家親，我們到底做錯什麼事情，就是維持一個文化態度上的善意，柯文哲不會支持一中，「墨綠」是來自他的家庭，這是他的內心，況且他哪裡有機會舔共。

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蔡壁如強調，兩岸一家親是城市交流，是態度上面的善意，幹嘛要說我們有多壞，我們不要激怒中共，但也絕對不是要舔共。

對於柯文哲近來「藏人自焚說」的失言風波，蔡壁如坦言，這件事情確實也覺得市長是不是講太快了。

主持人周玉蔻追問，柯文哲最近常常失言，是不是故意天天有梗，好拚聲量？蔡壁如表示，不曉得，應該就是對「某個報」有一點情節，固定對「某報」的意識型態有情節。

不過當周玉蔻追問，民眾黨反對「一國兩制」嗎？蔡壁如卻突然間愣住，沒有回答；周玉蔻則是笑說「你這樣子怎麼進軍立院啦」，蔡壁如則是苦笑「我不是政治幕僚」。

蔡壁如事後受訪時表示，自己當下是想說，香港鬧這麼多天，幹嘛去問這個問題，這個台灣人是不會接受的。

媒體追問，所以民眾黨也是反對一國兩制的嗎？蔡壁如未正面作答，僅說「這個不會是問題」。