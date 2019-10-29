孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千質疑，基本工資比台北市的貧窮線(中低收入戶標準)還要低，是執政黨的恥辱，行政院長蘇貞昌卻拿股市相比，是標準的「何不食肉糜」。

衛福部近日公布，台北市的貧窮線為2萬4300元，而明年行政院訂定的基本工資是2萬3800元，基本工資竟不如台北市貧窮線。對此，蘇貞昌27日至新北市五股疏洪道視察防洪計畫時受訪表示，民進黨執政以來，打破馬政府的22K，股市還是29年來新高，請大家再多給蔡政府時間。

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孫大千質疑，基本工資比台北市的貧窮線(中低收入戶標準)還要低，這不是執政黨的恥辱嗎？

股市是29年來新高，萬點紅利是否有全民共享呢？蔡英文幾年前說好的「基本工資三萬元」呢？基本工資每年微幅調整本來就是政府的例行工作，現在比馬英九當年的22K高，又有什麼好驕傲？