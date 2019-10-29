親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
陳同佳案掀論戰
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

孫大千：基本工資不如貧窮線 是綠營執政的恥辱

2019-10-29 08:47聯合報 記者蔡佩芳／即時報導

韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千質疑，基本工資比台北市的貧窮線(中低收入戶標準)還要低，是執政黨的恥辱，行政院長蘇貞昌卻拿股市相比，是標準的「何不食肉糜」。

衛福部近日公布，台北市的貧窮線為2萬4300元，而明年行政院訂定的基本工資是2萬3800元，基本工資竟不如台北市貧窮線。對此，蘇貞昌27日至新北市五股疏洪道視察防洪計畫時受訪表示，民進黨執政以來，打破馬政府的22K，股市還是29年來新高，請大家再多給蔡政府時間。

孫大千質疑，基本工資比台北市的貧窮線(中低收入戶標準)還要低，這不是執政黨的恥辱嗎？

股市是29年來新高，萬點紅利是否有全民共享呢？蔡英文幾年前說好的「基本工資三萬元」呢？基本工資每年微幅調整本來就是政府的例行工作，現在比馬英九當年的22K高，又有什麼好驕傲？

孫大千批評，蘇貞昌的回答就是標準的「何不食肉糜」。

孫大千批評，基本工資比台北市的貧窮線還要低，是執政黨的恥辱。圖片翻攝孫大千臉書
孫大千批評，基本工資比台北市的貧窮線還要低，是執政黨的恥辱。圖片翻攝孫大千臉書
分享

基本工資孫大千

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

蔡壁如上節目 周玉蔻開場就問「你是地下市長嗎？」

2019-10-29 09:14

台灣民眾黨反一國兩制？ 蔡壁如愣住 沉默未答

2019-10-29 09:49

軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫

2019-10-29 00:34

2020大選防境外介入 蘇貞昌指示加速破案嚴辦

2019-10-28 22:06

因應投票日突發狀況 全國將成立選務應變中心

2019-10-28 21:41

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

倒閣連小題都不是 他說蔡英文只剩他可用？

2019-10-28 14:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

蘇貞昌的斜槓人生又多了一個 陳麗玲：叫做編劇

2019-10-28 12:35

許水德新書談感恩 分享他獨有的水車哲學

2019-10-28 12:16

韓國瑜狂打前瞻 行政院：韓和藍營縣市長立委不同調

2019-10-28 12:11

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

影／民進黨立委批韓國瑜政見：胡謅、髮夾彎、溜酸

2019-10-28 12:06

後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了　

2019-10-28 11:29

張麗善笑稱韓國瑜「嫁」李佳芬 韓強調：我是娶！

2019-10-28 10:50

遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見

2019-10-28 10:41

韓國瑜允當選後澎湖小三通 交通部再回應2008年已開放

2019-10-28 09:25

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10

拖工程款、完工沒驗收 前高市官員批韓團隊螺絲掉滿地

2019-10-17 10:11

客家大老看立委選情 劉盛良：柯已過時，立委拿沒幾席

2019-10-15 12:59

韓國瑜：台灣已經輸了一次，不能再輸四年

2019-10-15 12:04

幫忙韓國瑜傾聽之旅？侯友宜：我要好好準備總質詢

2019-10-13 12:57

郭台銘不選韓國瑜落後反拉大 孫大千：換選舉模式因應

2019-10-11 11:41

影／排隊搶領北市嗡嗡包 「學姐」送限量早餐

2019-10-10 06:47
看更多

熱門文章

挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

2019-10-28 10:37

蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09

「郭家軍」宣布不參戰 柯文哲猜測藍營的請託

2019-10-28 12:21

韓國瑜彰化聯合造勢 現場椅子沒坐滿遭質疑韓流退燒

2019-10-28 21:35

朱學恒與謝龍介兩人斷言 呂秀蓮連署不會過

2019-10-28 17:57

陸軍新款拖式飛彈車 將具備輕裝甲防護

2019-10-28 15:32

「違背律師倫理」…蔡碧仲護航魔鬼說 檢批扣帽子

2019-10-29 00:00

新聞眼／誰是魔鬼…法部次長砲打律師 東廠復活？

2019-10-29 00:19

影／隨行觀察韓國瑜人氣回升 洪秀柱：拜廟擠死人

2019-10-28 17:01

曾摔癱陸軍總司令、打亂將領接班…「老Ｕ」直升機明除役

2019-10-29 08:00

扁：港撤反送中條例 會影響台灣選舉撿到槍的一方

2019-10-29 03:34

【重磅快評】只有加入民進黨，才有資格談人權？

2019-10-28 11:14

賭盤小英只讓30萬票？彰化政壇人士：韓國瑜會倒吃甘蔗

2019-10-28 13:19

影／柯文哲勸韓國瑜：別講話反而民調比較高

2019-10-28 14:48

因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48

民意基金會民調：蔡領先韓17.4百分點 宋參選將衝擊蔡

2019-10-28 10:26

國防部：爭取美國技轉 建立生產120公釐戰車砲能力

2019-10-28 12:18

柯文哲顧台灣變顧大陸 侯友宜：政治思考學

2019-10-28 14:04

遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見

2019-10-28 10:41

澎湖王林炳坤談王金平下一步：應該結束了吧

2019-10-28 10:58

韓國瑜頻失言 張善政：至少韓敢講比「空心菜」好

2019-10-28 20:03

「蔡賴配」幾乎定局 謝龍介：代表蔡想「穩穩贏」

2019-10-28 14:04

蔡碧仲談魔鬼 她建議陳長文可以去提告誹謗了

2019-10-28 14:30

國產蜂眼雷達性能優異 但維修費用之高卻讓立委驚愕

2019-10-28 11:47

吳怡農遭博恩鹹豬手 現場民眾尖叫不斷

2019-10-28 16:54

最新民調蔡勝韓12% 柯文哲：差距還會縮小

2019-10-28 11:59

韓國瑜選戰要這樣打？謝龍介：搭配空拍機讓綠營嚇死

2019-10-28 11:12

獨派羞辱賴清德是政客？謝志偉：想拉下小英須自己作

2019-10-28 15:34

立委網路聲量空戰 洪秀柱居冠 陳明文關鍵字300萬第二

2019-10-28 12:48

羅智強給扁掌聲：得官癌的蘇貞昌律師要不要聽一聽？

2019-10-28 11:03

影／蔡英文說台灣是亞洲四小龍之首 韓國瑜：沒人信

2019-10-28 13:26

新黨元老估：2020藍綠差距僅50萬票

2019-10-28 10:44

選戰筆記／藍綠必爭 奪彰得天下

2019-10-29 00:27

與蔡英文差12個百分點 韓國瑜：民心比民調重要太多了

2019-10-28 15:32

順澤宮玄天上帝為難了？ 蔡英文韓國瑜都來戴冠軍帽

2019-10-28 17:45

後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了　

2019-10-28 11:29

國產蜂眼雷達維修要9億 預算遭凍2千萬

2019-10-28 13:19

影／韓國瑜田中乾德宮參拜 婦人哭著拉手不放

2019-10-28 16:54

M1A2戰車案下月簽發價書 台美合作生產戰車砲

2019-10-28 12:47

參選被批家族壟斷 謝衣鳳：很多小吃也世襲是因為好吃

2019-10-28 20:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top