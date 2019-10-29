軍機採購+高鐵南延 立委：3500億債留子孫
2019-10-29 00:34
聯合報 記者沈婉玉
、陳熙文
／台北報導
F-16V軍購特別條例草案預計今在立法院院會三讀，國民黨立委賴士葆昨在財委會表示，為了國防安全，朝野對軍購案不會有太大異議，但問題是錢從哪裡來？包括軍機採購、高鐵南延屏東以及北宜高鐵，總計要花四千億元，扣掉歲計賸餘約五百億元，將債留子孫三千五百億元。
針對賴士葆問二千五百億元軍機採購經費如何籌措？財政部長蘇建榮表示，根據主計總處規畫，一部分用歲計賸餘，一部分舉債，但大部分要靠舉債，但是採分年舉債，不是一次完成。
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賴士葆說，軍機採購二千五百億元，還有高鐵南延屏東五五○多億元，北宜高鐵九百多億元，總計約四千億元，將債留子孫。
另外，我國向美國採購一○八輛被譽為「地表最強戰車」的M1A2T戰車，陸軍司令部參謀長楊海明昨透露，發價書透過美國在台協會、華美會議等管道與美方綿密商討，已經在最終審查階段，近期之內可以獲得，預計十一月可以簽署，目前一○九年度編列是四十五億元。
經協商後，委員會決議將一○九年度新型戰車採購預算四十五億元凍結二億五千萬元，待發價書簽署後，須向立法院提出專案報告後始得解凍。
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