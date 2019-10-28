因應投票日突發狀況 全國將成立選務應變中心

2019-10-28 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／台北即時報導



明年總統暨立委選舉將近，中選會主委李進勇表示，一月初將開始進行印製選票作業，另外，因應投票日當天突發狀況，中央及各地選委會均將成立選務應變中心。

行政院長蘇貞昌今主持治安會報，聽取法務部「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉查察賄選工作報告」以及內政部警政署「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉治安維護整備工作報告」。

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針對內政部報告選舉治安維護整備工作，蘇貞昌指出，本次選舉較107年地方公職人員選舉增加1346處投開票所，全國共設置1萬7232個投開票所，數量為近年最高，他再三叮嚀從準備選務工作開始，到投票開票過程務必要「安、順、穩」。請中選會記取去年選舉「邊開票、邊投票」的教訓，詳實規劃投開票動線及標準作業流程並預留彈性時間，實地演練，勿重蹈覆轍。

針對選務安全，李進勇表示，根據選務日程規劃，總統、副總統選舉連署登記，以及公投連署書的繳交等安全維護工作，在警方協助下目前皆順利進行。另外，明年選舉全國共設置1萬7232個投開票所，各投開票所至少配置一到二位警衛人員，部分較複雜地區會增設警衛人員。

李進勇並指出，一月初將開始進行印製選票作業，另外因應投票日當天突發狀況，中央及各地選委會均將成立選務應變中心，設置辦法已報請行政院備查。

內政部警政署長陳家欽則表示，總統、副總統參(候)選人是分階段維安，未登記前由警政署保六總隊及相關警察局負責，正式成為候選人後，安全維護由國安局負責。立法委員參(候)選人安全則由各地區警察局負責，依候選人需求派遣隨扈。至候選人競選處所安全，包括候選人住居所、總部、服務處、後援會等，皆會加強巡邏，若受到破壞或其他違法行為，會立即偵辦並對外說明真相。

陳進一步表示，為確保選票安全，避免選票外流或遭破壞，造成投票爭議，從印製、運送到存放，全程均派員加強保護。另為維護投開票所安全，選舉當日，各投開票所將派置一到二位警衛人員，並設機動處理小組處理突發事故；針對轄內重要投開票所，也將架設M-Police等即時影像傳輸設備，以利指揮並掌握全程治安狀況。

在法務部所提查察賄選工作報告部分，法務部長蔡清祥表示，本次選舉除金錢跟暴力外，應特別注意境外勢力及資金的介入，例如藉由在大陸以間接管道提供經費；設立空殼公司，虛偽交易溢助資金助選；透過地下匯兌，金援特定候選人競選；招待選民赴大陸等地旅遊，協助候選人綁樁；使用第三方支付賄款，轉入特定微信帳戶；藉由採購農產品方式，拉抬特定政黨；委託民調機構執行民調，影響國人選舉意願。