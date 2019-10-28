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因「皺紋說」互槓 蔡壁如明將上周玉蔻節目

2019-10-28 20:48聯合報 記者邱瓊玉／即時報導

北市府顧問蔡壁如（左）將上周玉蔻（右）節目。圖／擷取自蔡壁如臉書、報系資料照
北市府顧問蔡壁如（左）將上周玉蔻（右）節目。圖／擷取自蔡壁如臉書、報系資料照
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台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，積極搶攻國會席次。為了行銷民眾黨，柯文哲的心腹、北市府顧問、民眾黨發起人蔡壁如近來頻頻接受專訪，明預計接受《台北之音》專訪，由於主持人為資深媒體人周玉蔻，過去蔡、周兩人，曾在2017年因「皺紋說」鬧得不可開交，如今蔡壁如上周玉蔻節目，「兩個女人」的互動如何，備受各界關注。

在柯文哲初上任時，汗柯文哲交情還算不錯的周玉蔻，因不滿柯文哲諸多行徑，2017年時頻頻上政論節目打柯，引發柯文哲不滿，「護主心切」的蔡壁如更因此LIne周玉蔻，稱「罵柯文哲讓妳覺得很快樂嗎？」，還對周玉蔻說「在電視上那表情很可怕，妳是美女，皺紋突然冒出來，很可怕。小心保養。」

蔡壁如的「皺紋說」，引起周玉蔻強烈不滿，直接爆氣回嗆「神經病，你口不擇言」、「怕了嗎？小心坐牢」、「你要保重呀」，雙方你來我往，砲火猛烈。

對於「兩個女人的戰爭」，柯文哲則是不願多介入，被問及此事僅苦笑，未作任何回應。蔡壁如事後受訪時則是輕描淡寫的說「只是關心她」；周玉蔻則說，「我不想跟她一般見識，她不值得我評論」，不過兩人從此再也沒有在公開場合碰過面。

柯營幕僚表示，電台有提出邀請，柯營內部也希望可以有機會，把這些年來，和蔻蔻姐的一些誤會和疑慮，以及外界對民眾黨以及柯市長的一些質疑，當面解釋清楚，因此接受電台專訪邀約。

根據《台北之音》的節目規畫，明天專訪主題將以「血滴子來了」為主題，訪問蔡壁如如何扮演母雞，帶領小雞們殺進國會。題綱包括蔡壁如曾因直率性格掀風波，甚至得罪不少人，如何調適角色轉換？又如何看待柯文哲近期頻失言拒道歉，是否為空戰操作？民眾黨與郭台銘、宋楚瑜的關係如何？

柯文哲蔡壁如周玉蔻

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