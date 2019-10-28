獨派羞辱賴清德是政客？謝志偉：想拉下小英須自己作

2019-10-28 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



蔡賴配雖未正式端上檯面，但行政院前院長賴清德返台投入2020輔選，讓選戰再度進入新局面，但綠營內部似有雜音，駐德代表謝志偉在臉書長文向獨派喊話「初選完畢後，賴清德必須作自己？想拉下小英，你們就必須自己作！」。

謝志偉說，某知台、友台且早於將近二十年前就開始關注台灣命運的德籍人士近來每次碰到他，總要問：「你們綠營到底在幹嘛？」（這句話我翻得比較文雅，若照德文原文「Seid Ihr bescheuert?」，應該翻成「你們（綠營）是腦袋進水，還是怎樣？」）。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

不必諱言，很多熟悉台灣事務的外人，看到的就是：老共、老K和呂副、喜樂島及政經一幫人圍毆小英，齊心協力地往死裡打。他告訴對方，圍毆目的確是一致，動機則可能是相當多元。但對方一句回應就令他語塞：「反正我無法理解，為什麼綠營會有人要和KMT及習近平合作一起拉下蔡總統！」。

他對這位中文其實還不差的德國人解釋了時下流行的「芒果乾」，對方不覺得有什麼好笑。然後，他說了「蕃茄醬」，對方怔了怔，他解釋道：「反正（就）這樣」。這下，德國友人倒笑得開心。但是客人走後，他想到和談的事，卻覺得笑不出來。

昨日，朋友傳來「民報」一篇文章，標題是「賴清德必須做自己」。劈頭第一句就是「賴清德委屈自己，到美國參加了四場民進黨總統和立委的造勢活動」。為什麼「委屈」？因為作者認為，當初賴會輸，是因為小英「初選作弊」！讀到此，要是有人以為，作者要為為賴抱屈，那可就大錯特錯，剛好相反，作者其實是要羞辱賴清德的！看他接下來怎麼寫賴：

「初選作弊時，他不敢捍衛自己參選人的權利，固然可以被喜歡他的人善解為大肚能容，或顧全大局，但是也可能被敵方看破手腳，斷定他懦弱或有所不能。」

這些羞辱或責難，在該文結語裏更是明顯：

「從賴清德回台在機場受訪所做的簡短說話，仍然不出老套說這是民主的必然。如果不是為自己解套，那更糟糕的是既誤解了民主，又誤導了人民。難道作弊是民主的必然嗎？

。。。賴清德。。。必須再教育自己。」

最後作者呼籲台灣人：「別再相信或要求政客做這種違反人性又違反民主的表演。」

「民報」這篇文章值得吾人細嚼一下，是因為，它充分解釋了，這些所謂台派或獨派的人對小英會充滿怨恨：因為他們先是自行認定小英是「明獨暗統」，其次是小英初選能過關，就是因為他們自己認定「小英作弊」。

謝志偉表示同意，按照他們的標準，小英的確不夠獨，但若因此說小英「明獨暗統」，那你們得先通過史明、王獻極、蔡丁貴，加上綠營目前挺英的人這一關（再怎麼樣，人數就算和你們旗鼓相當，也值得一提吧？！）。

再來，小英作弊？再講一次：你們先是自己嚴重高估自己的支持率，接著又死不能接受「初選方式不調整，初選根本無法選」的困境，結果，民調出來，又怪東怪西，認定「民調一定有作弊」，怎麼跟他們講就是講不通！

好啦，賴清德潛沉一陣後，展現格局，以大局為重，回來為小英、民進黨助選，這樣也要被他們質疑，既羞且辱是「政客」，須要「再教育」。說真的，賴出道又不是兩三年，當初民調結果一出來，他二話不說，就是四個字：「願賭服輸！」- 初選到此結束，恩怨亦是！可以不服氣，不能不服輸！

但是，發展至今，初選是結束了，而恩怨不但沒結束，還沒完沒了！難道我們還要從頭討論「初選有無作弊」嗎？賴清德聽你們的，就是台灣人的救世主，展現了格局，在你們眼中就突然變成「政客」、「大苦主」了？

你們堅持「小英不夠獨」的認知，這點謝表示不予爭論，甚至可部分同意，但是從你們對賴的前後態度，就可以看出你們有多麼偏執及不可理喻！你們完全不考慮自己的思維邏輯、認知角度、證據取樣是否可能有缺、有誤！只要不合爾意，就任意羞辱，- 什麼都懷疑，就是漏了懷疑自己。這些在在證明當初的判斷是對的：絕對不是賴去找你們，而是被你們賴上的！

你們這一夥基本上都一個樣，令他感到痛苦的一個樣：對台灣民主多少都曾有貢獻，所以罵起人來，個個正義凜然！這些常讓他想起中國清代四大譴責小說之一的「老殘遊記」（劉鶚）裏的一個情節：老殘路上看到縣衙門口擺著好幾個站籠（一種鐵製刑具，關在裏面，不能躺，不能蹲，不能屈，不能吃，不能喝，活活站到死），裏面站死了好些人。一問之下，才知，該縣縣官剛愎自用，自認清官，因此自己判案有誤，凡有説情者，一律同罪，最後，一個要救一個，就這麼冤死了好幾個。老殘對此作了評註如下：

「贓官可恨，人人知之；清官尤可恨，人多不知。蓋贓官自知有病，不敢公然為非；清官則自以為不要錢，何所不可，剛愎自用，小則殺人，大則誤國。吾人親目所見，不知凡幾矣。」

呂副、喜樂島、政經等，諸清官們，你們自認愛台，愛到被你們懷疑的全是背叛台！事已至此，多説無益。初選完畢後，你們的同夥要求賴清德必須作自己，那麼，他要求：想拉下小英，你們就必須自己作！

再説一次：自己作，要拉下小英，自己作！不要和那些在過去幾十年百般羞辱、污衊台灣主體、台獨、甚至「台灣人」的政黨和政客們同流合污！你們自己作！這才是真正的作自己！