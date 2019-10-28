倒閣連小題都不是 他說蔡英文只剩他可用？

2019-10-28 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



針對行政院長蘇貞昌形容馬英九和陳長文在陳同佳事件中為其辯護是「魔鬼現形了」，藍營預備將就此提出倒閣案，蔡總統則說本來這是小題大作，現在覺得這連小題都不是，這是沒有意義的問題。

台北市議員羅智強幫蘇貞昌歷來參選的情形稍作整理，反問大家，誰還記得，蘇貞昌上一次勝選什麼時候？他來幫大家整理一下，是2001年的台北縣長連任，小贏王建煊3%，自此之後：

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