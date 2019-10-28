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反送中／警媒衝突不斷 香港記者遭警方強脫面罩逮捕

全台房價漲幅排行榜出爐！ 這一區奪冠出乎意料

倒閣連小題都不是 他說蔡英文只剩他可用？

2019-10-28 14:18聯合報 記者林文義／台北即時報導

針對行政院長蘇貞昌形容馬英九和陳長文在陳同佳事件中為其辯護是「魔鬼現形了」，藍營預備將就此提出倒閣案，蔡總統則說本來這是小題大作，現在覺得這連小題都不是，這是沒有意義的問題。

台北市議員羅智強幫蘇貞昌歷來參選的情形稍作整理，反問大家，誰還記得，蘇貞昌上一次勝選什麼時候？他來幫大家整理一下，是2001年的台北縣長連任，小贏王建煊3%，自此之後：

2007總統初選－敗選

2008總統大選－敗選

2010台北市長－敗選

2011總統初選－敗選

2018新北市長－敗選

原來，蘇貞昌已經被民意否定了十八年，他的伶牙利齒如果有用，去年不會輸給侯友宜三十萬票。因此，蘇貞昌的胡言亂語，雖然讓人覺得○○╳╳，但的確只是台灣的「小題」；真正的大題是，為什麼蔡英文，只剩下蘇貞昌這樣的人可用？

藍營預備對蘇貞昌提倒閣案，蔡總統昨天說本來是小題大作，現在覺得這連小題都不是，這...
藍營預備對蘇貞昌提倒閣案，蔡總統昨天說本來是小題大作，現在覺得這連小題都不是，這是沒有意義的問題。記者許正宏／攝影
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蘇貞昌侯友宜蔡英文

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