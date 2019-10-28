蘇貞昌的斜槓人生又多了一個 陳麗玲：叫做編劇

2019-10-28 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



港嫌陳同佳願意來台投案卻枝節橫生，閣揆蘇貞昌指控馬英九的密友律師早已赴港為港府反送中解套擘畫，馬英九再哽咽扮演同情被害家屬，政協牧師居間「牽猴子」，國民黨接著唱和，「現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」；新黨副總統參選人陳麗玲認，蘇貞昌的斜槓人生又多了一個，叫做編劇。

陳麗玲解釋，蘇貞昌當過律師、立委、縣長、現在貴為行政院長，最近他的斜槓人生又多一個身分，叫做編劇。她真的懷疑蘇貞昌學過法律，法律是要講證據的，憑什麼陳同佳要來台自首就是違反人性，背後就有北京的陰謀？又憑什麼因為陳長文是馬英九的好友，因為理律事務所是陳長文合夥的，而理律律師有去香港見陳同佳，因為馬英九為被害人哽咽，所以從中牽線的管浩鳴牧師居然變成「牽猴仔」？又為什麼陳同佳要來投案這件事，居然裡面藏有「魔鬼」還有「魔鬼的魔鬼」？

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