蘇貞昌的斜槓人生又多了一個 陳麗玲：叫做編劇
2019-10-28 12:35
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
港嫌陳同佳願意來台投案卻枝節橫生，閣揆蘇貞昌指控馬英九的密友律師早已赴港為港府反送中解套擘畫，馬英九再哽咽扮演同情被害家屬，政協牧師居間「牽猴子」，國民黨接著唱和，「現在照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」；新黨副總統參選人陳麗玲認，蘇貞昌的斜槓人生又多了一個，叫做編劇。
陳麗玲解釋，蘇貞昌當過律師、立委、縣長、現在貴為行政院長，最近他的斜槓人生又多一個身分，叫做編劇。她真的懷疑蘇貞昌學過法律，法律是要講證據的，憑什麼陳同佳要來台自首就是違反人性，背後就有北京的陰謀？又憑什麼因為陳長文是馬英九的好友，因為理律事務所是陳長文合夥的，而理律律師有去香港見陳同佳，因為馬英九為被害人哽咽，所以從中牽線的管浩鳴牧師居然變成「牽猴仔」？又為什麼陳同佳要來投案這件事，居然裡面藏有「魔鬼」還有「魔鬼的魔鬼」？
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陳麗玲說，法律講證據，不是用編劇，用推論得來，請問上述指控證據在哪?一般庶民可以當編劇，可以街談巷議的推論，可以大放厥詞，但行政院長可以這樣嗎？更何況，經過民進黨修改社會秩序維護法第63條後，散布假新聞的要關三天或罰三萬，所以用當民眾網路猜測一下，用直播街談巷議的也被說是假新聞，用社會秩序維護法通知你到警局來做筆錄，那蘇貞昌亂講話說讓陳同佳來台就是陷入一中框架，台灣就很危險，讓殺人犯趴趴走搭上飛機，同機的人會很不安，請問，這樣也是散佈謠言，足以影響公共安寧，警察局要不要通知到案？
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