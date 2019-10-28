許水德新書談感恩 分享他獨有的水車哲學

2019-10-28 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



總統府前資政許水德今早發表新書「感恩的故事-許水德八十八歲憶往」，許水德表示，他人生一直秉持「水車哲學」，樂觀面對未來、正面思考，兼顧理想與現實，腳踏實地不斷努力，事情終能圓滿順利。

「感恩的故事-許水德八十八歲憶往」分為親友、師長、長官三個篇章，收錄許水德20篇感恩故事，分享他感恩的人生哲學。新書發表會出席貴賓包括國民黨前主席吳伯雄、前立法院長王金平、前考試院長關中、監察院長張博雅、前國大議長陳金讓等。

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許水德表示，他秉持樂觀、正面思考，一生以誠待人、處事為公，人生至今沒有不好的風評。他也分享他早年悟出的「水車哲學」，水車一半在空中、一半在水中，空氣就像理想、水象徵現實，只有兼顧兩者，努力的踩，腳踏實地，事情才能圓滿順利進行。他強調，人生仰賴努力，努力才能感受到快樂、感恩，希望他的書能夠激勵年輕人。

許水德感恩國民黨政府推動教育機會均等，使他能向上求學，直到公費留學；公平考試制度，讓他曾參加普考、高考，一路做到特任官。他也特別感念故總統蔣經國與前總統李登輝的提拔，歷任的長官都放手讓他發揮。

吳伯雄致詞時笑稱當年的青年才俊，大家都已變成八旬老翁，他認識許水德數十年，許水德全身上下都是感恩的細胞，吳伯雄還當場為許水德高歌一曲「感恩的心」。

王金平提到，許水德的一生是個異數，自己當年能當上立法院副院長也仰賴許水德的栽培， 在各方面給他最大的支持，讓他感念至今；關中也說，許水德人生最大成就是對他人的照顧，最大的快樂是知足與感恩。