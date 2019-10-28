韓國瑜狂打前瞻 行政院：韓和藍營縣市長立委不同調

2019-10-28 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



2020大選逐步逼近，國民黨總統參選人韓國瑜主打國政議題，近日批評前瞻經費以選舉利益為出發點，無謂地浪費政府資源，將債留子孫且效果有限。行政院則反擊指出，如果是浪費政府資源，為何連國民黨執政縣市首長、國民黨在地立委，都還要積極爭取預算？提醒韓國瑜縱使選舉到了，仍應摒棄藍綠對抗，一同為人民才是王道。

前瞻基礎建設已核定計畫項目區分為8大項目，軌道建設包含台鐵、高鐵、北捷、高捷阿里山鐵路等達19項，水環境建設17項，綠能建設13項，數位建設19項城鄉建設12項、因應少子化友善育兒空間建設2項、食品安全建設2項、人才培育促進就業之建設計畫6項。韓國瑜繼先前要檢討一例一休之外，這回則是質疑前瞻預算浪費資源，若當選將重新全面檢討前瞻計畫的成本效益，以免無謂地浪費政府資源。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

行政院長蘇貞昌率先反擊，前瞻建設現在看出效果，每個地方都大力爭取。全台各地要建設、要造橋鋪路、要治水防洪，都要用到前瞻預算，實在是值得國人大力支持的好政策，質疑韓國瑜隨口開支票，不只支票隔天就會打折，還要把腦筋動到前瞻預算上，可見前瞻確有功效、朝野都肯定。

大政策遭挑戰，行政院發言人Kolas Yotaka則說表示，韓市長要批評這是「無謂浪費政府資源」，為何連國民黨執政縣市首長、國民黨在地立委，都還要積極爭取預算？難道那些正在進行中、規劃中的建設，都是無謂的建設？「顯然韓市長說的，與國民黨縣市首長及立委表現的不同。」

Kolas說，即便選舉到了，但把人民放在第一位，摒棄藍綠對抗，中央與地方合作為人民，才是王道。