蘇貞昌批韓國瑜不懂預算 孫大千酸：要用在蚊子工程？

2019-10-28 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜日前表示可挪前瞻經費500億補助大學生和研究生出外交換學生一年，但遭行政院長蘇貞昌批評違法預算法。對此，國民黨競選辦公室副執行長孫大千表示，究竟是「蚊子工程」？還是「孩子工程」才是台灣最需要的前瞻計劃呢？

孫大千指出，在過去幾十年，政府耗費了龐大的經費投注在公共工程，然而有不少公共工程因為使用率過低，如今都淪為「蚊子工程」。不但資金投入血本無歸，最後還會成為地方政府的沉重包袱，必須再度編列預算進行改造活化。

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孫大千說，台灣是一個自然資源相對匱乏的國家，過去令人驕傲的台灣奇蹟，完全都是建立在台灣所擁有的人力資源之上。「人才」才是台灣國力最重要資產。然而，許多研究報告都指出，台灣即將面對相當嚴峻的「人才外流」和「人才短缺」的危機。

孫大千表示，當全球化的浪潮來襲之時，台灣的青年世代將不可避免的要面對來自於全球人才的競爭跟挑戰。因此「語言能力」和「國際視野」將會成為在全球化舞台上決勝的重要關鍵。

國民黨台北市第二選區立委參選人孫大千。記者楊正海／攝影 分享 facebook

孫大千說，倘若政府能夠重新檢討前瞻計劃當中的經費分配和成本效益，調整部分經費投入人才工程，提升台灣下一個世代的競爭力，恐怕遠比讓政治人物拿來作為選舉綁樁要更有意義吧？