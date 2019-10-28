影／民進黨立委批韓國瑜政見：胡謅、髮夾彎、溜酸

2019-10-28 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020選戰開打，民進黨立院黨團今天批評韓國瑜請假至今兩周，推出的政見荒腔走板，民進黨團列出韓國瑜荒腔走板政見有三大類，包括胡謅政見、髮夾彎政見、及溜酸政見，黨團幹事長管碧玲建議，韓國瑜應該至少去閉關一個月，去上一點課，不要再鬧笑話。

民進黨團幹事長管碧玲、立委劉世芳、陳亭妃、林靜儀等人今天舉行「韓國瑜請假兩周、政見胡謅」記者會，管碧玲說，韓國瑜的崩壞政見分為「胡謅」、「髮夾彎」、「溜酸」三大類，包括茶葉賣到用筷子地方、三千公尺高山設升旗台、澎湖小三通、外交官用農產業績打考績等，這些都是胡謅政見；另外，韓提出遊學補助及故宮一次展，更是政見大轉彎。至於溜酸政見，則是韓國瑜被問六十五歲退休政策，竟回「年輕喝酒唱歌打屁最快樂」、還有要不要簽和平協議？管碧玲說，民進黨團一定會持續追問韓國瑜要不要簽和平協議？韓國瑜無路可逃。

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管碧玲也建議，韓國瑜應該至少去閉關一個月，去上一點課，不要鬧笑話，管碧玲說，每次韓國瑜提出政見，許多民代服務處就會接受民眾電話，許多高雄市民抱怨，只要韓國瑜講一個荒腔走板政見，政策挨罵，高雄人就要被連坐也被罵一次、被取笑「你們怎麼選出這樣的高雄市長？」

立委劉世芳說，韓國瑜的高雄市長政見髮夾彎還連彎三彎，韓國瑜以一瓶礦泉水、一碗滷肉飯選舉，高雄發大財口號，不過過去十個月，高雄發大財了嗎？劉也列舉政見跳票的政見，包括高雄迪士尼？早稻田高雄設分校、郭台銘投資八百億元、農業與大馬簽署的MOU到目前實現的不到10%。

立委陳亭妃也批評，韓國瑜所謂的總統政見，許多都是民進黨已在做的，包括澎湖小三通、數位故宮等，陳批評，韓國瑜的政見只是不斷開空頭支票，在民進黨已經在做的基底上，不斷墊高不可能達成的政見。