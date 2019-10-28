後慈湖破堤水流光？詹江村：編列的預算哪裡去了
2019-10-28 11:29
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
「不會吧！後慈湖花園破堤水流光？」國民黨立委詹江村今天凌晨在臉書PO出圖文訊息，指有
民眾反應，後慈湖花園破堤，水流光？詹江村在臉書上質疑桃園市政府每年編列的預算，哪裡去了?
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網友對此現象反應熱，指這是有人要故意破壞風水吧！有人說民進黨恨蔣家入骨，怎麼可能去修？也有網友說，國民黨的議員真的要再加油，只靠「村長」詹江村真的不夠，也有人開玩笑說這是共匪的陰謀。
其實，桃園大溪慈湖文化園區後慈湖水域在今年八、九月間即水位遽降，水利會曾排定派潛水伕下水查看檢修，但因下雨且水深，考量人員安全，初步決定採傳統漏光埤塘蓄水方式，逐步檢修池體、受損水路及閘門，徹底解決滲流漏水問題，但問題恐怕沒有解決。
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