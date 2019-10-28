【重磅快評】只有加入民進黨，才有資格談人權？

2019-10-28 11:14 聯合報 主筆室



針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌（圖）繼「魔鬼說」後，再批評前總統馬英九與「馬友友」過去都為威權服務，「今天還有那個臉來講人權？」馬英九則回批蘇貞昌「心術不正、信口開河」，應該趕快辭職。記者杜建重／攝影 分享 facebook 行政院長蘇貞昌因為在陳同佳欲來台投案的發言惹議，遭前總統馬英九批「荒唐」，蘇貞昌當即回批，馬英九和「馬友友們」過去為威權服務，「今天還有那個臉還講人權？」他還提到自己當年是年輕律師，幫政治犯人權爭取公平審判的歷史，言下之意，因為這段歷史，馬英九等人沒資格批評他。

蘇貞昌的話，聽來並不陌生，從黨外到民進黨，許多人都是抱持相同說詞。問題是，民進黨已經執政過兩次，早就從「被權力壓迫者」成了「權力掌握者」，基於民主政治對權力者的監督，蘇貞昌及其他政府官員，有什麼不能批評？還是民進黨統治下，批評民進黨要先看出身、看血統？

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蘇貞昌點名馬英九當年是「為威權服務者」，可是翻開民進黨的「中流砥柱們」，當年在蘇貞昌口中「威權服務」下的人可不少。前民進黨主席許信良曾是國民黨的明日之星，只因桃園縣長違紀參選才退黨；「英系」要角陳明文，長期是國民黨派系人物，因派系利益棄藍從綠。

蔡英文總統也曾在1986年到1999年間在國民黨政府服務。如果蘇貞昌的「為威權服務」言之成理，這些人不都成了他口中批判的對象？還是因為這些人加入民進黨，就有金鐘罩護體？

退一萬步言，如果真的批評民進黨違反人權要看出身，馬英九不夠格，呂秀蓮呢？蘇貞昌只是美麗島大審的辯護律師，呂秀蓮是不折不扣的美麗島大審政治犯。近年來，呂秀蓮對民進黨的批評可說翻天覆地，民進黨上下卻充耳不聞。民進黨強修公投法，將公投與大選脫鉤，呂秀蓮因此退黨並批民進黨「打著民主反民主」，蘇貞昌又要做何解釋？

事實是，威權時代，國民黨確實站在人權的對立面，可是這個角色現在換成了民進黨。從民進黨完全執政以來，東廠林立，打壞權力分立原則；拔管事件，是赤裸裸的公權力濫用；強修公投法，把選舉利益擺在人權之前；年改更是違背政府與人民簽定的契約。近日的陳同佳投案事件，更是以政治力操作司法案件。這些不是違反人權，什麼才是？在此情況下，不批評，才是幫兇。

蘇貞昌有恃無恐，正是權力濫用的極致表現。不論過去有甚麼豐功偉績，民進黨、蔡政府和蘇貞昌自己，站在人權對立面的此刻，竟還牽扯過去的國民黨，不過是色厲內荏，掩飾心虛罷了。