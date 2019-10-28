親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
禁港嫌入境投案
永續能源之路
政治
軍事
綜合

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

【重磅快評】只有加入民進黨，才有資格談人權？

2019-10-28 11:14聯合報 主筆室

針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌（圖）繼「魔鬼說」後，再批評前總統馬英九與「馬友友」...
針對陳同佳案，行政院長蘇貞昌（圖）繼「魔鬼說」後，再批評前總統馬英九與「馬友友」過去都為威權服務，「今天還有那個臉來講人權？」馬英九則回批蘇貞昌「心術不正、信口開河」，應該趕快辭職。記者杜建重／攝影
分享
行政院長蘇貞昌因為在陳同佳欲來台投案的發言惹議，遭前總統馬英九批「荒唐」，蘇貞昌當即回批，馬英九和「馬友友們」過去為威權服務，「今天還有那個臉還講人權？」他還提到自己當年是年輕律師，幫政治犯人權爭取公平審判的歷史，言下之意，因為這段歷史，馬英九等人沒資格批評他。

蘇貞昌的話，聽來並不陌生，從黨外到民進黨，許多人都是抱持相同說詞。問題是，民進黨已經執政過兩次，早就從「被權力壓迫者」成了「權力掌握者」，基於民主政治對權力者的監督，蘇貞昌及其他政府官員，有什麼不能批評？還是民進黨統治下，批評民進黨要先看出身、看血統？

蘇貞昌點名馬英九當年是「為威權服務者」，可是翻開民進黨的「中流砥柱們」，當年在蘇貞昌口中「威權服務」下的人可不少。前民進黨主席許信良曾是國民黨的明日之星，只因桃園縣長違紀參選才退黨；「英系」要角陳明文，長期是國民黨派系人物，因派系利益棄藍從綠。

蔡英文總統也曾在1986年到1999年間在國民黨政府服務。如果蘇貞昌的「為威權服務」言之成理，這些人不都成了他口中批判的對象？還是因為這些人加入民進黨，就有金鐘罩護體？

退一萬步言，如果真的批評民進黨違反人權要看出身，馬英九不夠格，呂秀蓮呢？蘇貞昌只是美麗島大審的辯護律師，呂秀蓮是不折不扣的美麗島大審政治犯。近年來，呂秀蓮對民進黨的批評可說翻天覆地，民進黨上下卻充耳不聞。民進黨強修公投法，將公投與大選脫鉤，呂秀蓮因此退黨並批民進黨「打著民主反民主」，蘇貞昌又要做何解釋？

事實是，威權時代，國民黨確實站在人權的對立面，可是這個角色現在換成了民進黨。從民進黨完全執政以來，東廠林立，打壞權力分立原則；拔管事件，是赤裸裸的公權力濫用；強修公投法，把選舉利益擺在人權之前；年改更是違背政府與人民簽定的契約。近日的陳同佳投案事件，更是以政治力操作司法案件。這些不是違反人權，什麼才是？在此情況下，不批評，才是幫兇。

蘇貞昌有恃無恐，正是權力濫用的極致表現。不論過去有甚麼豐功偉績，民進黨、蔡政府和蘇貞昌自己，站在人權對立面的此刻，竟還牽扯過去的國民黨，不過是色厲內荏，掩飾心虛罷了。

陳同佳港女箱屍案

相關新聞

羅智強給扁掌聲：得官癌的蘇貞昌律師要不要聽一聽？

2019-10-28 11:03

評蘇貞昌「魔鬼說」 陳水扁：不是法律人該說的話

2019-10-27 19:05

蔡英文：陳同佳已是被通緝的嫌犯 沒有入境障礙

2019-10-27 13:18

徐國勇嗆記者客氣點 他諷蔡英文早預感同黨會猖狂妄為

2019-10-27 13:01

蘇貞昌魔鬼說 徐國勇：指處理過程啟疑竇

2019-10-27 11:49

誰是魔鬼？ 蘇貞昌指這些人都是

2019-10-27 11:43

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

2019-10-27 11:11

熱門文章

感恩之旅露玄機 郭台銘3女將表態不參選明年立委

2019-10-27 19:36

影／儀隊制伏破壞蔣公銅像男子 參謀總長將召見獎勵

2019-10-27 22:46

聯合報民調／支持度…蔡領先12百分點 解民心…韓逆轉11百分點

2019-10-28 00:23

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

2019-10-27 18:21

空投整座橋梁！8架老母機 完成史上最誇張作戰救援

2019-10-28 08:00

評蘇貞昌「魔鬼說」 陳水扁：不是法律人該說的話

2019-10-27 19:05

被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

2019-10-27 21:54

洪恒珠宣布參選：唯一變數是蘇震清跳下來選

2019-10-27 12:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top