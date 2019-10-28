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看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

學生遊學補助 潘文忠：教育施政不能憑個人喜惡

2019-10-28 11:13攝影中心 記者林伯東／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前提出補助大學生遊學一年議題。教育部潘文忠上午到立法院教育委員會進行教育部明年度預算審查，在會前受訪表示，教育是要以學生為主體，教育施政更不能憑個人喜惡。

教育部長潘文忠上午到立法院教育委員會進行教育部明年度預算審查。記者林伯東／攝影
教育部長潘文忠上午到立法院教育委員會進行教育部明年度預算審查。記者林伯東／攝影
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教育部韓國瑜潘文忠

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