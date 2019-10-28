張麗善笑稱韓國瑜「嫁」李佳芬 韓強調：我是娶！

2019-10-28 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜今天傾聽之旅第一站到雲林，縣長張麗善等人陪同前往斗六南聖宮參拜；在宮廟廣場演說時，張麗善笑稱，韓市長「嫁」給太太李佳芬成為雲林人20多年，韓則強調說，「我是娶不是嫁」。

張麗善、國民黨雲林黨部主委許宇甄、雲林山線立委參選人謝淑亞、斗六市長林聖爵、多位縣議員與各界代表等人陪同韓國瑜參拜，現場湧入數百位韓粉高喊「韓國瑜當選！韓國瑜當選！」，場面相當熱鬧。

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張麗善在演講笑稱，所謂「人不親土親」，韓國瑜市長嫁給太太李佳芬之後，20多年來變成雲林女婿，成為真正的雲林人，大家要站出來，讓韓市長、謝淑亞還有海線立委參選人張嘉郡高票當選，讓雲林人帶動整個台灣。

張麗善提到，韓國瑜從基層出身，在北農服務時可說是最大的菜販，韓跟農漁民無距離，最能代表基層的心聲，中華民國國旗也因為韓流重新飄揚，盼大家站出來讓庶民當總統。

接著換韓國瑜演說時，先批評民進黨選舉到了只會高喊「顧主權」，三年半來人民過得太困苦，2020年要改變命運，要雲林鄉親記住兩件事，第一件便是「我是迎娶李佳芬、不是嫁李佳芬」。