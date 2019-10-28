遭拒WHA門外 蔡總統：來自歐洲國際的支持力道前所未見
2019-10-28 10:41
聯合報 記者賴于榛
／台北即時報導
蔡英文總統今接見「盧森堡國會議員訪團」，除了感謝盧森堡對台灣的支持，她也表示，雖然台灣今年依然無法參加世界衛生大會（WHA），但來自歐洲國際社會對台灣的支持力道是前所未見。
蔡總統上任後首度接待盧森堡訪問團，前一次是今年4月由副總統陳建仁負責接見。蔡總統致詞時表示，很高興跟大家見面促進台盧交流，感謝大家對台灣的支持，尤其蕾汀（Viviane Reding）議員是台灣老朋友20多年來一路相挺，包括支持台灣加入WTO呼籲歐盟在台灣設處，協助台灣取得歐盟申根免簽待遇等等；基社黨主席晏馮藍（Frank Engel）也在歐盟協助許多友台議案通過。
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蔡總統說，台盧合作關係過去3年不斷提升，簽訂教育、通航以及打工度假等合作協定或是備忘錄，希望將來合作更深更廣，共創更多成果。
話鋒一轉蔡總統談到我國國際空間，她說，盧森堡與歐盟共享民主法治人權與普世價值，雖然台灣今年依然無法參加世界衛生大會，但來自歐洲國際社會對台灣的支持力道是前所未見，像是今年4月歐洲議會友台小組首度串聯英法德三國主席連名致函世界衛生組織（WHO），支持台灣參加WHA，波羅的海、捷克等議員等也都為台灣發聲。
蔡總統追加補充，就在這個月上旬，荷蘭眾議院也首度表決通過動議支持台灣的參與，這些第一次都是重要突破，也代表台灣在國際社會上的表現獲得肯定與支持。
盧森堡訪團成員均屬於盧國國會最大黨基社黨（CSV），包括晏馮藍（Frank Engel）、國會中產階級暨觀光委員會副主席艾申（Félix Eischen）、國會外交委員會委員葛萊斯（Paul Galles）等議員及政策助理柯莉莎（Elisabeth Kavalierakis）等人。除蕾汀議員及晏馮藍黨主席外，其餘團員均是首度訪問台灣。
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