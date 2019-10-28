韓國瑜允當選後澎湖小三通 交通部再回應2008年已開放

2019-10-28 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨天允當選後開放澎湖小三通救觀光，陸續遭陸委會、觀光局打臉。交通部政務次長王國材今天在立法院再次回應，2008年就已經開放，現在每年澎湖的觀光客都維持10%以上成長。

王國材在立法院交通委員會開始前交受媒體聯訪時表示，2008年已經有金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法，過去的確跟金門跟馬祖比較頻繁，現在是有貨運，客運較少。不過每年到澎湖仍有120萬人，航程雖然較長，每年仍維持10%以上的成長，有些到本島，有些留在澎湖玩。

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關於普悠瑪事件後與罹難家屬和解的問題，王國材說，目前仍是兩位家屬願意和解，其他會陸續簽，上周交通部與受害者家屬見面，主要是針對重傷者，對於增加補貼跟生活津貼有初步協議。