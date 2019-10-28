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國民黨不分區立委今起受理推薦 專業組無黨齡3年限制

2019-10-28 00:44聯合報 記者周志豪／即時報導

國民黨不分區立委今天（28日）起正式受理推薦，預計11月16日上午在中央黨部12樓召開中央委員會議，當天上午9時至11時進行不分區立委候選人同意權投票，上周五開會通知也已寄給所有中央委員。

依據規劃，黨提名的34位不分區立委候選人在當天同意權投票開始前，必須依被提名排序，向出席中央委員自我介紹1分鐘。

國民黨此次寄出的開會資料也提到，國民黨不分區立委自10月28日起至11月8日止受理推薦。被推薦人必須是國民黨黨員，且具有效黨權，未受停權以上黨紀處分，也未做出損害黨權益與聲譽行為，或犯賄選、貪汙或傷害等罪行遭法院一審判決有罪。

此外，國民黨也要求，不分區立委被推薦人，也一定要能勤於議事，積極出席會議，並能貫徹黨決策，執行黨交付任務。

特別的是，黨員資格有彈性規定。一般不分區立委被推薦人必須於2016年11月8日以前入黨連續滿3年，依規定繳納黨費，但具良好社會形象且有傑出專業能力者，不受黨齡3年以上限制，保留「專業組」不分區立委被提名空間。

國民黨不分區立委今天（28日）起正式受理推薦，預計11月16日上午在中央黨部12...
國民黨不分區立委今天（28日）起正式受理推薦，預計11月16日上午在中央黨部12樓召開中央委員會議，當天上午9時至11時進行不分區立委候選人同意權投票，上周五開會通知也已寄給所有中央委員。圖／讀者提供
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不分區立委國民黨投票

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