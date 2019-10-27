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被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

陸委會打臉？ 澎縣府：現行小三通對澎湖無益

2019-10-27 22:58聯合報 記者邱奕能／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜在澎湖提到「金馬可以小三通，澎湖能不能小三通？」等一席話，引起陸委會回應，直指「澎湖自2008年起就已常態化，迄今澎湖小三通已10年」。對此，澎湖縣府今澄清說，是因為來澎陸客有限，盼中央協助。

韓國瑜出席澎湖競選總部成立大會時，呼應澎湖縣長賴峰偉的小三通，說盼順利解決澎湖小三通問題，此話一出，陸委會今下午時就回應，自修訂「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」後，澎湖小三通就常態化，且至今已10年。

對此，澎湖縣府也澄清，直點明「現行小三通對於澎湖無明顯助益」，澎湖雖擁有雙心石滬、藍洞等諸多美景，還有著名的花火節，但這2年來，前往澎湖的陸客平均1年僅3000餘人，就是因到澎湖的陸客大多都從金門搭機來，所以縣府才急切盼望澎、陸兩地直航。

賴峰偉也表示，他認為必須推動觀光直航才能帶動澎湖島內，陸客成長，因此積極與陸方協調，積極與陸方來台小三通管道，如廈門、泉州等地的港口及機場，能與澎湖對飛。

賴說，由於事涉兩岸事務，必須獲得我方中央政府同意，因此他呼籲盼中央能協助澎湖克服障礙，促進在地觀光成長。

國民黨總統參選人韓國瑜到澎湖展開傾聽之旅。圖/取自本報系資料庫
國民黨總統參選人韓國瑜到澎湖展開傾聽之旅。圖/取自本報系資料庫
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澎湖小三通陸客

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