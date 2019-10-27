儀隊制伏破壞蔣公銅像男子 參謀總長將召見獎勵

2019-10-27 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北即時報導



「台灣國辦公室」主任陳峻涵25日中午闖入中正紀念堂，以紅墨水潑擲正廳中的蔣公銅像。當時現場四名海軍儀隊隊員，包括兩名穿著制服的禮兵，都上前就陳某逮捕壓制在地，交由現場駐警處理。國防部軍事發言人史順文指出，參謀總長沈一鳴上將，明天（28日）將接見這四位官兵，表揚他們盡忠職守的表現。

先前中正紀念堂也曾發生，反蔣人士闖入進行破壞等行為，站在銅像兩側的儀隊禮兵仍然文風不動，並未採取行為制止。事後飽遭外界批評，從這次兩名禮兵都從台上走下協助抓捕現行犯，顯示儀隊官兵值勤時面對維安事件的規範，已經有所改變。

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中正紀念堂正廳的蔣公銅像左右兩側，各有一名儀隊禮兵站崗，每小時換班一次，換班儀式也成為中外遊客獵取鏡頭的焦點。陳峻涵也利用人群聚集的機會，衝入封鎖線對銅像丟擲裝有紅墨水的塑膠袋。此時兩名身著白色禮服的儀隊禮兵立刻跨下站崗的台子，與另兩名便衣、平日維護秩序的同袍，一起上前將其制服。就在眾人壓制陳峻涵的過程中，擔任下一班禮兵的隊員，也已經列對以高踏步進入大廳，完全未受現場喧擾的影響。兩名禮兵完成任務後，立即回到台上，與同袍完成交接，再列隊走出大廳。

陳峻涵被警方以違反文化資產保護法與刑法毀損罪嫌，移送台北地檢署，檢察官複訊後以三萬元交保。他表示，之所以挑選10月25日行動，就是要凸顯這一天並非「光復節」，而是台灣「再淪陷日」。因此台灣國辦公室自2015年以來，第四度到中正紀念堂表達銅像必須拆除的意見。他們要求政府落實轉型正義，立即拆除中正紀念堂及遍佈全國各地的蔣介石銅像，並廢除台灣光復節。