親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

被青年問丟雞蛋！韓國瑜：浪費食物 下次可以射紙飛機

儀隊制伏破壞蔣公銅像男子 參謀總長將召見獎勵

2019-10-27 22:46聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

「台灣國辦公室」主任陳峻涵25日中午闖入中正紀念堂，以紅墨水潑擲正廳中的蔣公銅像。當時現場四名海軍儀隊隊員，包括兩名穿著制服的禮兵，都上前就陳某逮捕壓制在地，交由現場駐警處理。國防部軍事發言人史順文指出，參謀總長沈一鳴上將，明天（28日）將接見這四位官兵，表揚他們盡忠職守的表現。

先前中正紀念堂也曾發生，反蔣人士闖入進行破壞等行為，站在銅像兩側的儀隊禮兵仍然文風不動，並未採取行為制止。事後飽遭外界批評，從這次兩名禮兵都從台上走下協助抓捕現行犯，顯示儀隊官兵值勤時面對維安事件的規範，已經有所改變。

中正紀念堂正廳的蔣公銅像左右兩側，各有一名儀隊禮兵站崗，每小時換班一次，換班儀式也成為中外遊客獵取鏡頭的焦點。陳峻涵也利用人群聚集的機會，衝入封鎖線對銅像丟擲裝有紅墨水的塑膠袋。此時兩名身著白色禮服的儀隊禮兵立刻跨下站崗的台子，與另兩名便衣、平日維護秩序的同袍，一起上前將其制服。就在眾人壓制陳峻涵的過程中，擔任下一班禮兵的隊員，也已經列對以高踏步進入大廳，完全未受現場喧擾的影響。兩名禮兵完成任務後，立即回到台上，與同袍完成交接，再列隊走出大廳。

陳峻涵被警方以違反文化資產保護法與刑法毀損罪嫌，移送台北地檢署，檢察官複訊後以三萬元交保。他表示，之所以挑選10月25日行動，就是要凸顯這一天並非「光復節」，而是台灣「再淪陷日」。因此台灣國辦公室自2015年以來，第四度到中正紀念堂表達銅像必須拆除的意見。他們要求政府落實轉型正義，立即拆除中正紀念堂及遍佈全國各地的蔣介石銅像，並廢除台灣光復節。

對於被儀隊人員制伏，陳峻涵事後也在臉書表示，以前以為這些衛兵是假人扮的，否則怎可能連眼珠子也不動？這次的經驗證實，自己以前想錯了。

駐守中正紀念堂的海軍儀隊。資料照，記者程嘉文/攝影
駐守中正紀念堂的海軍儀隊。資料照，記者程嘉文/攝影
分享

中正紀念堂制服光復節

相關新聞

16億整修碼頭 百噸巡防艇重返太平島

2019-10-27 13:09

來台訓練40年 看右駕軍車認「星光」

2019-10-27 13:07

中星軍演進行式 新加坡軍隊2012起在台練中文

2019-10-27 13:05

中國、新加坡簽國防協定 與我星光計畫生變？

2019-10-27 13:03

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

星光部隊在台40年 步砲裝部隊北中南整訓

2019-10-27 11:10

海巡4000噸新艦 海鷹反潛機、黑鷹直升機可駐艦

2019-10-27 11:04

國防部：中科院軍文職人員香港轉機未違管制規定

2019-10-26 00:33

古寧頭戰役70周年 感謝參戰英雄

2019-10-25 23:08

古寧頭戰役70周年 馬英九重回昔日戰場憑弔

2019-10-25 16:57

戰機採購發價書 空軍：待特別預算完成審查後簽署

2019-10-25 00:46
看更多

熱門文章

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

感恩之旅露玄機 郭台銘3女將表態不參選明年立委

2019-10-27 19:36

立法院長夫人今宣布退黨參選立委 丈夫來不來成焦點

2019-10-27 09:41

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

2019-10-27 18:21

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32

【即時短評】當年小律師 如今「老大哥」？

2019-10-26 23:26

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

2019-10-27 01:41

洪恒珠宣布參選：唯一變數是蘇震清跳下來選

2019-10-27 12:26

評蘇貞昌「魔鬼說」 陳水扁：不是法律人該說的話

2019-10-27 19:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top