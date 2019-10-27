親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

感恩之旅露玄機 郭台銘3女將表態不參選明年立委

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

服務威權沒權談人權 蔡正元：助殺台灣人有資格愛台？

2019-10-27 19:27聯合報 記者黃國樑／台北即時報導

國民黨政策會前執行長蔡正元。 圖／聯合報系資料照片
國民黨政策會前執行長蔡正元。 圖／聯合報系資料照片
分享
國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書貼文表示蘇貞昌說，服務威權的人沒有權利談人權，講的自己以為是，好像擲地有聲。

他說，蘇貞昌講的是「對號入座」的陳長文，還有「馬友友」的主人馬英九，馬英九服務威權是在蔣經國時代，比李登輝還要晚，那李登輝更沒資格談人權了。至於陳長文沒當過官，應該不算服務威權。

他表示，蔡正元夠資格講這個話題，因爲蔡正元「服務威權」的時間，比蔡英文「服務同ㄧ個威權」還要晚好幾年，所以蔡英文可以罵威權的事，蔡正元通通可以罵。

蔡正元說，其實蘇貞昌是想岔開話題，引開「蘇氏魔鬼論」的批判，但引用同樣邏輯可以談談，服務日本殖民政權，殺害台灣人的家族，有什麼資格談愛台灣？

他說，1895年屏東有個蘇姓地主家族，一方面捐點小錢給劉永福抗日，一方面當日本人的爪牙，這個蘇姓家族參與陷害林少貓，協助日本人進行史上著名的「阿猴大屠殺」，「阿猴」就是「屏東市」的平埔族名稱。

他說，日本人獎賞這蘇姓人士當官、當地方士紳，又能創辦銀行，撈取龐大家財。這個蘇姓家族

服務日本殘酷統治，殺害台灣人，還有資格談愛台，還有資格罵人賣台嗎？當然蘇貞昌也不要「對號入座」，因爲屏東姓蘇的很多。

蔡正元蘇貞昌屏東

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

2019-10-27 18:21

「2020讓大家失望了」 郭台銘：天天在練身體後會有期

2019-10-27 17:27

獨派學者出書 蔡英文：堅拒一國兩制

2019-10-27 18:19

影／雞排博士宋耿郎 支持郭台銘2024前進總統府

2019-10-27 15:33

馬辦再批蘇貞昌：欺騙神明 造謠抹黑的人才是魔鬼

2019-10-27 13:19

藍委曾擋前瞻預算 蘇貞昌：現在不反對

2019-10-27 12:23

執行定讞死囚挨批 蘇貞昌：要嚴謹態度面對

2019-10-27 11:51

蔡打浪漫台三線政績 同場柯文哲禮貌性握手

2019-10-27 11:45

藍綠都說柯文哲連任靠民進黨？ 他酸：我促使藍綠合作

2019-10-27 09:08

柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

2019-10-27 08:06

馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

2019-10-27 03:56

台海情勢嚴峻 蘇起：兩岸的癌 找不到醫師

2019-10-26 23:49

花蓮8選區議員補選 田韻馨素人第4戰 當選

2019-10-26 23:32

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

柯文哲嗆「現在只不過是投靠」 林飛帆反擊

2019-10-26 19:08

涉及黨核心價值 林飛帆：看待同婚無選票考量

2019-10-26 19:03

蔡英文成立全國農業產銷後援會 拚連任推農民退休金

2019-10-26 17:07

蘇貞昌喊執行死刑 侯友宜：要還被害者公平正義

2019-10-26 16:25

影／總統有權無責？柯文哲：蔡比較弱 蘇20年來最強勢的閣揆

2019-10-26 16:19

影／是否選立委仍未鬆口 傅崐萁期待郭台銘當韓閣揆

2019-10-26 15:36

韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29

韓國瑜來南鯤鯓代天府參拜 不抽籤吃「滷肉飯」

2019-10-19 12:47

走出同溫層 韓國瑜27日舉辦首場青年論壇

2019-10-19 01:48

高雄掉螺絲扯夫人派？她查出這區長是去年11月1日調任

2019-10-18 14:11

影／【願景-永續能源之路】德國體檢能源貧戶

2019-10-17 11:10
看更多

熱門文章

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

立法院長夫人今宣布退黨參選立委 丈夫來不來成焦點

2019-10-27 09:41

韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32

【即時短評】當年小律師 如今「老大哥」？

2019-10-26 23:26

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

2019-10-27 01:41

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

洪恒珠宣布參選：唯一變數是蘇震清跳下來選

2019-10-27 12:26

劉宥彤對賭劉家昌百萬雞排 柯文哲：不要賭穩贏的

2019-10-26 23:02

故宮南院購票率低遭批 為什麼大英博物館卻可免門票？

2019-10-27 04:03

台中感恩之旅 郭台銘爆料：第一眼看曾馨瑩沒看林志玲

2019-10-27 18:21

韓國瑜允「澎湖小三通」救觀光 陸委會：10年前就開放

2019-10-27 14:24

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

2019-10-27 11:11

民眾：澎湖嘉義建海底隧道 韓國瑜這次不敢隨便承諾

2019-10-26 23:09

韓國瑜嗆蔡英文：跳票兩個字要還給她本人

2019-10-27 09:55

到底選不選？蘇震清發表聲明強調家族反對洪恒珠參選

2019-10-27 14:40

馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

2019-10-27 03:56

孫大千批蔡英文 假借中華民國外殼推動階段性台獨

2019-10-27 08:49

國民黨立委選情分4級評估 近吳人士：起碼50席才及格

2019-10-27 00:32

韓國瑜證實有跟吳敦義討論不分區 要有這些條件才可以

2019-10-27 10:31

謝龍介：從蔡賴配就可以看出 蔡英文的民調不穩

2019-10-27 13:44

「2020讓大家失望了」 郭台銘：天天在練身體後會有期

2019-10-27 17:27

海巡4000噸新艦 海鷹反潛機、黑鷹直升機可駐艦

2019-10-27 11:04

不分區提名藍會有黑馬？ 吳敦義傳排第11

2019-10-26 23:34

蘇起談東亞局勢「比起朝鮮半島台海情勢更不樂觀」

2019-10-26 20:16

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

2019-10-27 08:06

馬辦再批蘇貞昌：欺騙神明 造謠抹黑的人才是魔鬼

2019-10-27 13:19

韓國瑜走出同溫層 密集搶攻青年票

2019-10-27 00:03

柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55

因為這個原因 盧秀燕：唯一支持韓國瑜

2019-10-27 12:49

影／人進不來？ 韓承諾當選開放澎湖小三通

2019-10-27 11:23

選戰筆記／搶青年選票 要找回「感人的韓國瑜」

2019-10-27 00:20

韓國瑜提澎湖小三通 觀光局打臉：已開放十年無須研議

2019-10-27 16:42

走出同溫層 韓國瑜27日北上與青年對談

2019-10-26 20:21

感恩之旅露玄機 郭台銘3女將表態不參選明年立委

2019-10-27 19:36

影／雞排博士宋耿郎 支持郭台銘2024前進總統府

2019-10-27 15:33

韓國瑜有條件補助交換生 柯文哲：政策要務實

2019-10-26 20:34

洪恆珠參選 黨中央：相信蘇嘉全會有大智慧去解決

2019-10-27 12:12

澎湖嘉義建海底隧道？ 韓：比高山掛國旗費力

2019-10-27 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top