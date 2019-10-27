服務威權沒權談人權 蔡正元：助殺台灣人有資格愛台？

2019-10-27 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北即時報導



國民黨政策會前執行長蔡正元。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨政策會前執行長蔡正元在臉書貼文表示，蘇貞昌說，服務威權的人沒有權利談人權，講的自己以為是，好像擲地有聲。

他說，蘇貞昌講的是「對號入座」的陳長文，還有「馬友友」的主人馬英九，馬英九服務威權是在蔣經國時代，比李登輝還要晚，那李登輝更沒資格談人權了。至於陳長文沒當過官，應該不算服務威權。

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他表示，蔡正元夠資格講這個話題，因爲蔡正元「服務威權」的時間，比蔡英文「服務同ㄧ個威權」還要晚好幾年，所以蔡英文可以罵威權的事，蔡正元通通可以罵。

蔡正元說，其實蘇貞昌是想岔開話題，引開「蘇氏魔鬼論」的批判，但引用同樣邏輯可以談談，服務日本殖民政權，殺害台灣人的家族，有什麼資格談愛台灣？

他說，1895年屏東有個蘇姓地主家族，一方面捐點小錢給劉永福抗日，一方面當日本人的爪牙，這個蘇姓家族參與陷害林少貓，協助日本人進行史上著名的「阿猴大屠殺」，「阿猴」就是「屏東市」的平埔族名稱。

他說，日本人獎賞這蘇姓人士當官、當地方士紳，又能創辦銀行，撈取龐大家財。這個蘇姓家族

服務日本殘酷統治，殺害台灣人，還有資格談愛台，還有資格罵人賣台嗎？當然蘇貞昌也不要「對號入座」，因爲屏東姓蘇的很多。