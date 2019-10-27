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賴清德彰化輔選玩泡泡 不回應「蔡賴配」只說謝謝

2019-10-27 18:27聯合報 記者林宛諭／彰化即時報導

前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖...
前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖節泡泡派對，並拜託大家支持蔡英文，讓民進黨在立法院立委的席次過半。記者林宛諭／攝影
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前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，這也是賴清德結束訪美行程後，在彰化首度露面的輔選行程，被問到總統選舉是否會蔡賴配，賴清德只說「謝謝」不願回答 。

賴清德今天下午到彰化市金馬公園參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖節泡泡派對，還和小朋友一起玩泡泡，並發糖果，也當場向家長們「拉票」。

賴清德拜託大家支持蔡英文，讓民進黨在立法院立委的席次過半，席次會不會過半，彰化扮演關鍵性角色，但彰化縣國民黨認為他們可以在彰化縣4席立委全上，若真如此，民進黨在國會要過半就很困難，所以希望大家能支持民進黨彰化縣現任的立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月、及立委參選人陳秀寶，他也稱讚黃秀芳是國會評鑑優質委員，她關心教育，並對重大建設爭取不遺餘力。

賴清德說，在他任內推動彰化鐵路高架化，加上前彰化縣長魏明谷和委員們對地方發展都非常用心，現在交通部林佳龍部長任內也讓彰化鐵路高架化可行性評估已通過，要一步步把彰化建設做的更好，多年來彰化縣的重大建設相對於台中是比較不足，所以大家更關心彰化的發展，希望鄉親們能看到民進黨立委的用心，支持他們順利再當選。

前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖...
前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖節泡泡派對，還和小朋友一起玩泡泡。記者林宛諭／攝影
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前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖...
前行政院長賴清德今天下午到彰化市為立委黃秀芳站台輔選，參加黃秀芳服務處舉辦的萬聖節泡泡派對，並拜託大家支持蔡英文，讓民進黨在立法院立委的席次過半。記者林宛諭／攝影
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