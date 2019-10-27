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獨派學者出書 蔡英文：堅拒一國兩制

2019-10-27 18:19台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

台獨法學者陳隆志發表「台灣國家的進化與正常化」新書會。（photo by You...
台獨法學者陳隆志發表「台灣國家的進化與正常化」新書會。（photo by Youtube）
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「守護台灣、拒絕一國兩制，是民選總統的責任。」蔡英文總統27日至二二八國家紀念館，出席台獨運動法學者陳隆志「台灣國家的進化與正常化」新書發表會。總統表示陳隆志的著作啟蒙許多年輕人，讚揚其用心參與公共事務、不遺餘力，也希望眾人能以行動參與討論。

台獨先驅新書發表

蔡英文總統27日上午出席「台灣國家的進化與正常化」新書發表會，肯定陳隆志教授對台灣前途的關心及對社會公共事務討論的用心，總統致詞時表示：「堅定拒絕一國兩制。」指出面對中國的壓迫，必須盡最大的力量守護民主、自由及人權，讓世界看見臺灣人民的決心。

「大家應該當總統的後盾，讓台灣國家主權能繼續向前進步。」陳隆志為台灣世紀文教基金會董事長並擔任美國紐約法學院教授，致力於推動台獨運動，著作包含《台灣的獨立與建國》、及《台灣國家的進化與正常化》等，會中也邀請國家交響樂團小號副首席陳長伯，現場演奏其提倡的台灣共和國國歌《台灣翠青》一曲。

蔡英文總統指出其創辦的台灣新世紀文教基金會如同民間智庫，而智庫的運作讓民主轉型過程中，持續培養出具有國際視野的人才向國際發聲。隨後也表示陳隆志發表的新書，除了內容闡述台灣民主進化歷程，也有觀察世界局勢變化後的詳細剖析。

蔡英文說：「身為總統3年多以來，每一天在思考的，都是國際局勢的變化下，台灣該如何應變。」感謝陳隆志教授及各界好友的鼓勵、建言，她也表示期待大家透過寫作、參與公共事務討論及運動，繼續捍衛台灣，一起打造進步的台灣。

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蔡英文台獨

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