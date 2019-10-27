影／雞排博士宋耿郎 支持郭台銘2024前進總統府

2019-10-27 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ／即時報導



「雞排博士」宋耿郎今擔任郭台銘感恩之旅第三站的首位來賓，他上台致詞時高喊「2020前進法院、2024前進總統府」。

郭台銘感恩之旅第三站到台中，現場3千張椅子幾乎坐滿，但不對媒體開放，媒體只能透過臉書直播觀看現場情形。

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宋耿郎說，大家都關心庶民經濟，但有的人只會喊口號，「喊口號發大財的，我們就不予置評了」，但誰有能力、有實力、有經驗能帶領我們拚經濟、發大財？此時台下喊出「郭台銘」，他也說：「對，就是郭董事長」。

他說，雖然郭台銘已說不參加2020總統選舉，但他相信2020跟2024一樣都是good timing（郭台銘），郭董的意志是先把郭家軍送進立法院，希望大家11月22日郭家軍參選人確定時，在地人支持郭家軍，明年讓郭家軍全壘打；2020前進法院、2024前進總統府。

至於郭台銘臉書上感恩之旅第三站「偷偷透露～今天兩位最強主持人 執行長劉宥彤、蔡沁瑜認真講，將帶給大家不一樣的驚喜」原來是她二人在活動一開始時就身穿長裙，跳了一段「佛朗明哥」熱舞，兩人跳得香汗淋漓，也馬上就把場子搞high了起來。

對於活動前有媒體問蔡沁瑜關於韓國瑜提出的留學補助政策，她回答說，目前郭台銘方面在研究和力推的就是已公布的六大政策，真的很希望這些福國利民的政策能在國會上推動，對方陣營有他們想推行的政策，只要是完善並真的能幫助到台灣人民，「這就是他們的規畫，我們不多說」。