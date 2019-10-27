馬辦再批蘇貞昌：欺騙神明 造謠抹黑的人才是魔鬼
2019-10-27 13:19
聯合報 記者蔡佩芳
／即時報導
陳同佳案引發行政院長蘇貞昌、前總統馬英九隔空互嗆，馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，欺騙神明、造謠抹黑的人才是魔鬼。蘇貞昌騙完神明騙人民，人格近乎破產，學法的蔡英文總統還為其護航，難怪「這個國家」司法改革落後，政治公然干預司法頻仍。
蘇貞昌「魔鬼說」引發爭議，今視察五股疏洪道左岸堤防防洪計畫時受訪表示，矮化台灣國格，要讓2300萬台灣人失去自由、失去民主，還有可能送新疆再教育的人，就是魔鬼。對香港百萬人上街頭毫不同情，對香港年輕人、學生一再被打、被殺、被失蹤毫不同情，卻要為林鄭脫逃、為港府解套來擘劃的人，就是魔鬼。
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蕭旭岑說，連日來，蘇貞昌的言論已被攤開檢視，等於是造謠抹黑，一個欺騙過神明的人，人格近乎破產，騙完神明騙人民，還想要再繼續騙，難怪很多人恍然大悟：欺騙過神明的人，才有資格被稱為魔鬼。心中有魔鬼，睜眼就見鬼，奉勸蘇院長先正己心，再批評他人。
蕭旭岑也批評蔡英文總統護航蘇貞昌的「魔鬼說」要質疑者對社會釋疑，在沒有任何根據，明顯是惡意造謠的情況下，也是學法的蔡英文總統，居然還要被抹黑的人釋疑，難怪「這個國家」的司法改革進度會如此落後，政治公然干預司法頻仍，就是上行下效所致。
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