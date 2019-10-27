洪恒珠宣布參選：唯一變數是蘇震清跳下來選

2019-10-27 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



立法院長夫人洪恒珠今天上午在屏東市成立競選總部，宣布退出民進黨，投入下屆立委選舉，她在會後聯訪表示，除非蘇震清投入區域立委選舉，否則她一定選到底，她說蘇震清在地方的實力堅強，自己的票源與他有重覆，除非他跳下來選，「他是我唯一的變數」，另外媒體問及另一半立法院長蘇嘉全的態度，洪恒珠一時紅了眼眶，她說因為黨的緣故，他的壓力很大，「這真的是一個很難回答的問題」。

這場競選總部成立大會，格外引人注意，立法院長蘇嘉全雖未現身，但現場仍吸引300多人，包括久未現身的無黨籍前屏東市長容滋浩，及過去與洪互動的社團等。

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洪恒珠在成立大會上強調自己在大病癒後決定要做自己想做的事，為屏東貢獻最大的自己，她說自己日前還探訪星雲法師，大師在經歷腦部手術後依然創作寫書，這給她很大的鼓舞，決定做自己想做的事。

不過她在會後聯訪時，先解釋院長之所以沒有來，是因為這三天到印尼成立小英之友會，接著媒體問及院長的態度，洪恒珠一時紅了眼眶，她說，基於黨的關係，他的壓力真的很大，她說「這真的是一個很難回答的問題」；另有媒體問她，她的參選引起很多揣測，包括她與院長的感情，洪恒珠說「這是我們的家務事」，她說「這是黨給他的壓力，不是我們家的問題」。

她說，除非蘇震清投入區域立委選舉，否則她一定選到底，她說蘇震清在地方的實力堅強，自己的票源與他有重覆，除非他跳下來選，「他是我唯一的變數」。不過今天看到全場的人氣，還是讓她感動滿滿具深具信心。