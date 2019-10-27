親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

推文語帶玄虛 川普今晚9時發布「重大聲明」

洪恒珠宣布參選：唯一變數是蘇震清跳下來選

2019-10-27 12:26聯合報 記者翁禎霞／屏東即時報導

立法院長夫人洪恒珠今天上午在屏東市成立競選總部，宣布退出民進黨，投入下屆立委選舉，她在會後聯訪表示，除非蘇震清投入區域立委選舉，否則她一定選到底，她說蘇震清在地方的實力堅強，自己的票源與他有重覆，除非他跳下來選，「他是我唯一的變數」，另外媒體問及另一半立法院長蘇嘉全的態度，洪恒珠一時紅了眼眶，她說因為黨的緣故，他的壓力很大，「這真的是一個很難回答的問題」。

這場競選總部成立大會，格外引人注意，立法院長蘇嘉全雖未現身，但現場仍吸引300多人，包括久未現身的無黨籍前屏東市長容滋浩，及過去與洪互動的社團等。

洪恒珠在成立大會上強調自己在大病癒後決定要做自己想做的事，為屏東貢獻最大的自己，她說自己日前還探訪星雲法師，大師在經歷腦部手術後依然創作寫書，這給她很大的鼓舞，決定做自己想做的事。

不過她在會後聯訪時，先解釋院長之所以沒有來，是因為這三天到印尼成立小英之友會，接著媒體問及院長的態度，洪恒珠一時紅了眼眶，她說，基於黨的關係，他的壓力真的很大，她說「這真的是一個很難回答的問題」；另有媒體問她，她的參選引起很多揣測，包括她與院長的感情，洪恒珠說「這是我們的家務事」，她說「這是黨給他的壓力，不是我們家的問題」。

她說，除非蘇震清投入區域立委選舉，否則她一定選到底，她說蘇震清在地方的實力堅強，自己的票源與他有重覆，除非他跳下來選，「他是我唯一的變數」。不過今天看到全場的人氣，還是讓她感動滿滿具深具信心。

目前民進黨在屏東第一選區已提名鍾佳濱爭取連任，如今洪恒珠宣布參選，蘇震清的動向更加引人注目，蘇家的動向已直接衝擊鍾的選情，而這一局走到最後，到底是洪恒珠要選？還是蘇震清要選？還是有另外的結局？已成為藍綠注目的焦點。

洪恒珠今成立競選總部，宣布投入下屆立委選舉，但她在會後聯訪說，蘇震清是她唯一的變...
洪恒珠今成立競選總部，宣布投入下屆立委選舉，但她在會後聯訪說，蘇震清是她唯一的變數。記者翁禎霞／攝影
分享
洪恒珠今成立競選總部，宣布投入下屆立委選舉，但她在會後聯訪說，蘇震清是她唯一的變...
洪恒珠今成立競選總部，宣布投入下屆立委選舉，但她在會後聯訪說，蘇震清是她唯一的變數。記者翁禎霞／攝影
分享

蘇震清屏東

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

執行定讞死囚挨批 蘇貞昌：要嚴謹態度面對

2019-10-27 11:51

藍委曾擋前瞻預算 蘇貞昌：現在不反對

2019-10-27 12:23

蔡打浪漫台三線政績 同場柯文哲禮貌性握手

2019-10-27 11:45

藍綠都說柯文哲連任靠民進黨？ 他酸：我促使藍綠合作

2019-10-27 09:08

柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

2019-10-27 08:06

馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

2019-10-27 03:56

台海情勢嚴峻 蘇起：兩岸的癌 找不到醫師

2019-10-26 23:49

花蓮8選區議員補選 田韻馨素人第4戰 當選

2019-10-26 23:32

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

柯文哲嗆「現在只不過是投靠」 林飛帆反擊

2019-10-26 19:08

涉及黨核心價值 林飛帆：看待同婚無選票考量

2019-10-26 19:03

蔡英文成立全國農業產銷後援會 拚連任推農民退休金

2019-10-26 17:07

蘇貞昌喊執行死刑 侯友宜：要還被害者公平正義

2019-10-26 16:25

影／總統有權無責？柯文哲：蔡比較弱 蘇20年來最強勢的閣揆

2019-10-26 16:19

影／是否選立委仍未鬆口 傅崐萁期待郭台銘當韓閣揆

2019-10-26 15:36

韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12

王金平不挺韓 國民黨高雄黨部：相信王會歸隊

2019-10-26 13:20

一同集氣！賴清德赴台北榮總探視余苑綺

2019-10-26 12:12

影／賴清德赴榮總 探視余天罹癌女兒余苑綺

2019-10-26 12:10

卓榮泰說沒民進黨柯文哲會落選？對手丁守中這樣說

2019-10-26 12:04

蘇貞昌點名這2人該死刑 孫大千：民進黨為選舉什麼都做

2019-10-26 12:04

被林飛帆指不理性 柯文哲反嗆：你只不過是投靠

2019-10-26 11:32

港府籲台掃除陳同佳入台障礙 蘇貞昌：都是港府在變

2019-10-26 11:26

馬英九：死刑案三審定讞 不執行是違法的

2019-10-26 10:29

放下魔鬼紛擾 馬英九今赴歐洲演說

2019-10-26 09:37

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18

改口讓陳同佳來？ 韓國瑜批：髮夾彎政策太明顯

2019-10-23 12:08

蔡政府準備3國安劇本因應？蘇貞昌：政府態度不變

2019-10-23 11:13

影／李佳芬率團啟程訪問東南亞僑界

2019-10-23 09:18

影／陳同佳案 呂秀蓮再嗆蔡英文:大砲要給妳卻閃躲？

2019-10-22 18:00

擬自排入藍不分區立委名單？吳敦義：反正不會排第一

2019-10-22 10:42

蔡壁如今成立粉絲團 自爆柯文哲叫她「血滴子」

2019-10-21 15:56

郭家軍壓力大？ 黃韻涵發聲明：總統唯一支持韓國瑜

2019-10-20 19:59

拒絕香港殺人嫌犯來台投案 韓國瑜：這不是很可笑嗎?

2019-10-20 19:15

跑選舉仍酸馬英九 蔡英文：不得罪人的事前任都做完了

2019-10-20 11:11

韓遭砸雞蛋 民進黨嚴厲譴責 籲保持冷靜理性

2019-10-19 21:29
看更多

熱門文章

酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54

「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05

斥賴清德赴美失言！陳水扁：違背民主價值、精神

2019-10-26 13:15

洪秀柱直搗綠營票倉 黃昏市場拜票蕭淑麗助陣

2019-10-26 17:26

韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12

【即時短評】當年小律師 如今「老大哥」？

2019-10-26 23:26

立法院長夫人今宣布退黨參選立委 丈夫來不來成焦點

2019-10-27 09:41

韓國瑜交換生政見凸槌？ 他指台灣需要超前思考的領袖

2019-10-27 07:32

交換學生1年費用 韓國瑜：挪前瞻經費500億不夠政府補

2019-10-26 15:05

陳水扁爆「蔡賴配」9月24日確定成局 稱讚這是好牌

2019-10-26 12:45

柯文哲嗆「現在只不過是投靠」 林飛帆反擊

2019-10-26 19:08

遊學補助每年花4千億 陳其邁批韓國瑜：都在想好笑的事

2019-10-26 16:49

高市第6選區是屠殺者殺人魔居地？ 吳佩蓉批陳柏惟失言

2019-10-27 01:41

散布「黑猩猩」監聽謠言？新黨總統參選人楊世光遭查辦

2019-10-26 18:07

劉宥彤對賭劉家昌百萬雞排 柯文哲：不要賭穩贏的

2019-10-26 23:02

故宮南院購票率低遭批 為什麼大英博物館卻可免門票？

2019-10-27 04:03

民眾：澎湖嘉義建海底隧道 韓國瑜這次不敢隨便承諾

2019-10-26 23:09

馬英九搭機出發訪歐 低調不發一語僅揮手致意

2019-10-27 03:56

國民黨立委選情分4級評估 近吳人士：起碼50席才及格

2019-10-27 00:32

呂秀蓮總統連署打告急牌 郭倍宏對達標審慎樂觀

2019-10-26 18:04

影／是否選立委仍未鬆口 傅崐萁期待郭台銘當韓閣揆

2019-10-26 15:36

馬英九前來三峽助選掃街 民眾太熱情擠爆市場

2019-10-26 14:21

韓國瑜10月28、29日掃彰化 警配防彈公事包因應

2019-10-26 16:57

徐慶煌競選總部成立 宣布與林岱樺民調僅差7％

2019-10-26 13:52

韓國瑜嗆蔡英文：跳票兩個字要還給她本人

2019-10-27 09:55

吳敦義自排進藍不分區名單 近吳人士：排名參考蘇嘉全

2019-10-26 15:56

蘇起談東亞局勢「比起朝鮮半島台海情勢更不樂觀」

2019-10-26 20:16

撤回顯失算？蔡政府鉅資浚深太平島碼頭重新部署百噸艇

2019-10-27 11:12

影／前總統馬英九出訪歐洲 將在牛津大學發表演說

2019-10-27 08:06

韓國瑜雲林行程昨剛結束 下周將再訪雲林

2019-10-26 13:36

韓國瑜走出同溫層 密集搶攻青年票

2019-10-27 00:03

韓國瑜證實有跟吳敦義討論不分區 要有這些條件才可以

2019-10-27 10:31

不分區提名藍會有黑馬？ 吳敦義傳排第11

2019-10-26 23:34

選戰筆記／搶青年選票 要找回「感人的韓國瑜」

2019-10-27 00:20

徐國勇：台灣已準備好 陳同佳今晚來都可以

2019-10-27 11:11

星光計畫存續下月攤牌？台星「三角圈」操演面臨考驗

2019-10-27 11:11

柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55

走出同溫層 韓國瑜27日北上與青年對談

2019-10-26 20:21

韓國瑜有條件補助交換生 柯文哲：政策要務實

2019-10-26 20:34

蘇貞昌喊執行死刑 侯友宜：要還被害者公平正義

2019-10-26 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top