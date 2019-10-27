藍委曾擋前瞻預算 蘇貞昌：現在不反對

2019-10-27 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



行政院長蘇貞昌5天內接連兩星期到新北視察，並分別宣布中央用前瞻預算負擔政大漢溪堤外便道8.4億、五股疏洪道左岸堤防11.2億的經費。蘇貞昌今表示，前瞻預算在立法院審議時，國民黨立委丟水球、灑麵粉，現在卻上台說非常支持、不反對。

蘇貞昌說，立法院審議前瞻預算時，國民黨立委丟水球、灑麵粉一再阻擋，現在前瞻預算用在全台灣各地，像當時反對國民黨的立法委員林為洲，在他去視察桃園延伸新竹的自來水管時，林就上台說非常支持、不反對。

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