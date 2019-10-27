蔡打浪漫台三線政績 同場柯文哲禮貌性握手

2019-10-27 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／即時報導



蔡英文總統今出席「2019台北客家義民嘉年華『主祭大典』」，同台台北市長柯文哲，兩人僅禮貌性握手。蔡總統致詞時先感謝台北市政府努力保存客家文化，接著表示地方政府很努力，中央政府也做了很多事情，像是上週末，才把浪漫台三線的精華都帶到凱道上，讓全台灣知道，台三線客庄有「恁靚（如此漂亮）」。

蔡總統致詞時表示，自己3度參加客家義民嘉年華的活動，每年迎神、傳統客家儀典、挑擔、踩街、藝文展演等都非常精彩，感謝台北市政府團隊的努力，以及現場所有關心客家的好朋友，一起合作、努力保存客家文化。

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蔡總統接著說，地方政府很努力，中央政府也做了很多事情，像是一上任，就把「浪漫台三線」納入前瞻基礎建設的計畫中，目標很簡單，就是希望讓台三線重新活絡起來，讓台三線成為年輕人回家的路，讓年輕人願意回到客庄生活，上個週末也才把浪漫台三線的精華都帶到凱道上，讓全台灣知道，台三線客庄（客語）有恁靚！

蔡總統說，她看到很多年輕人，都已經到台三線上那些很美麗的藝術品，還有IG的網美景點上拍照打卡，也有人說去台三線旅遊，都會看到外國人在吃粄條、喝膨風茶，這代表，客庄有了新的生命，也代表客庄現在已經是非常熱門的旅遊景點。