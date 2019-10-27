藍綠都說柯文哲連任靠民進黨？ 他酸：我促使藍綠合作

2019-10-27 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲今出席北市府舉辦的客家義民嘉年華活動，蔡英文總統也將出席，兩人將有機會同台，互動如何備受各界關注。對此，柯文哲會前受訪時表示，這種公開場合哪有什麼機會講話，都是每個人上去，把自己的稿子念完就結束了。

是否會針對蔡政府「看民調治國」給什麼建議？柯文哲說，不用吧，這種公開場合都沒有辦法講話，都行禮如儀而已。

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至於民眾黨該怎麼拉客家票？柯文哲說，就是盡量，每天誠懇的上班、誠懇的工作，這樣子就好了啊。

此外，對於民進黨主席卓榮泰日前談2018市長選舉時表示，如果沒有民進黨，柯文哲第二次選市長會落選。對此，柯文哲的對手、國民黨前立委丁守中指出，敬請二審法官注意，卓主席終於說出柯文哲贏台北市長的真相。

對於丁守中贊同卓榮泰的說法，柯文哲則是認不住酸說「柯文哲是促使台灣藍綠合作的最大因素」，「只有柯文哲可以讓他們合作」。

由於民眾黨下午將開始啟動不分區海選面試，柯文哲表示，就是依照台北市政府過去的遴選辦法，圈、叉、三角形，九個評審委員，你覺得適合的打圈，沒有意見的打三角形，不適合的打叉，分級出來後再排序一遍，然後再討論。