柯文哲頻失言導致臉書掉粉 明年大選前恐掉19萬

2019-10-27 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台北市長柯文哲近來頻頻失言，舉凡批評總統府秘書長陳菊是「比較肥的韓國瑜」，又或是開玩笑指自己騎一日雙塔有吸食安非他命，另外又提到「自焚說」，甚至是後來加碼的「藏人自焚說」，都引發藍綠砲轟失言。

柯文哲失言不斷，似乎也反映到自己的臉書粉絲團上，過去網路聲量極高的柯文哲，根據《聲量看政治》粉絲團的統計，10月1日至26日，短短25天，柯文哲的粉絲人數再跌7372人，等於每日平均穩定退295個讚。

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《聲量看政治》也預測，目前柯文哲的臉書粉絲數為195萬餘人，若此趨勢不變，大選日前一天，柯文哲恐將再退粉2萬2715人，若以8月1日柯粉專高點212萬7744人為基準相比，預測明年總統立委選舉前一日，柯粉專將退超過19萬粉絲。

對此，柯文哲直言，自己的粉專不是掉粉很久了嗎，就好像股票一樣，每天漲漲跌跌，而且看那個《聲量看政治》粉絲團，應該要先查是誰在主持的，背後資金是誰，政治立場是什麼，查一查，再來研究寫的目的是什麼。

至於頻頻失言掉粉，是否講話會比較保守？柯文哲說，不會啦，自己還是那個樣子，想講什麼就講什麼。