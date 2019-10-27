酸林飛帆哽咽是慚愧 柯文哲嗆：時力不支持人權嗎？

2019-10-27 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北即時報導



台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲近來因「藏人自焚說」和民進黨秘副秘書長林飛帆槓上，林飛帆先嗆柯「近來失言都不是理性辯論」，柯文哲昨反酸林飛帆曾是年輕人的標竿，如今卻投靠，自己先破功。後來林飛帆哽咽回應，強調自己不是投靠，而是選擇加入支持人權的民進黨。

柯文哲今上午出席客家義民祭，會前受訪時再酸林飛帆「哽咽」，是因為「當你觸及他心裡最慚愧的地方就會這樣子」。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

對於林飛帆表示，自己是選擇加入支持人權的民進黨，柯文哲則是酸說，所以他的意思是，時代力量、社民黨等，都不支持人權還是怎麼樣嗎，他的回答也是......，算了算了，不要和他口水戰了。

柯文哲表示，早在2013年，當時林飛帆在成大念書的時候就見過他，這也沒什麼，每個人在利益價值會一直做選擇，每個人有每個人的做法。

媒體追問，所以覺得林飛帆選擇什麼？柯文哲笑說，自己怎麼曉得，你應該給他做專訪就好了。