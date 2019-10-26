韓國瑜提免費留學、故宮一次展 鄭文燦批：不了解國政

2019-10-26 22:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市立委第4選區民進黨籍立委鄭寶清今日為爭取連任舉行造勢大會，民進黨副秘書長林飛帆及桃園市長鄭文燦皆到場力挺，鄭文燦誇讚鄭寶清在地方相當拚命，為市民爭取不少建設經費，話鋒一轉更提及韓國瑜搶青年票，提出免費出國留學、故宮一次展出所有作品的政策是「不了解國政」。

鄭文燦表示，免費出國留學、故宮一次展出所有收藏的政策，直呼一個國家領導者不能信口開河，也不能不了解狀況就隨便講講，鄭文燦說「國政不能喊價，不能今天講明天改」，而是要選一位可以掌握好台灣這艘船、讓台灣脫胎換骨的舵手，他還提及，最近韓國瑜似乎要到桃園兩、三天，並向鄉親喊話「台灣要贏桃園要先贏起來」。

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