「祖武、震武」傻傻分不清 謝祖武：我爸昨晚托夢給我

2019-10-26 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



圖左為律師謝震武，右為藝人謝祖武。圖／謝震武、TVBS提供 分享 facebook

政論節目主持人謝震武在節目狂批國民黨總統參選人韓國瑜10分鐘，不少韓粉湧入藝人謝祖武臉書留言痛批，謝祖武、謝震武傻傻分不清，成為一大笑談。

謝祖武今晚特別開臉書直播，他多次表示，一點都不介意這次事件，認錯人的事常發生，他一點都不介意、不委屈，他自己也常發生；可能有些朋友有情緒性的發言，不過沒有問題的，他都可以接受，也不用特別透過各種管道來抱歉，真的沒有關係，他一點都不介意，不會有太大的尷尬，也不會難過。

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謝祖武也說，他很早以前就認識謝震武了，印象中謝震武是最會主持節目的律師，兩人曾在同一家公司工作過，所以是老朋友了，一點都不尷尬。

由於兩人名字總被誤認，有網友提問是否改名？謝祖武幽默說：「我爸昨晚託夢給我，他不贊成我去改名，所以這個建議我就暫時不去做了。」

有網友建議去上「新聞面對面」，謝祖武說，如果大家想看效果的話，他一點也不排斥，只是他覺得現在謝震武應該很忙，就先不要去打擾人家了。