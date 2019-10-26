影／台漂游子過節返鄉 韓承諾解決交通問題
2019-10-26 22:04
攝影中心 記者葉信菉
／即時報導
國民黨總統參選人韓國瑜今天來到澎湖參加地方幹部座談，傾聽當地居民意見，有民眾提出自己的兒女逢年過節返鄉有買不到機票的問題，韓國瑜承諾會解決這個問題，他表示遊子想返鄉看爸爸媽媽，所以可以忍受交通上的不舒適度，所以重點是有沒有辦法調度這些交通工具，他認為是可以的。
談到兩岸問題，韓國瑜表示戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，現代戰爭是很可怕的，在人口密度這麼高的地方，所以兩岸的和平才是領導人最高的智慧。而他也鼓勵澎湖的觀光產業馬步要扎穩，把品質做好，絕對不能殺雞取卵，他對澎湖非常有信心
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