蘇起談東亞局勢「比起朝鮮半島台海情勢更不樂觀」

2019-10-26 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



國安會前秘書長蘇起今天表示，朝鮮半島及台海兩岸情勢就像癌症，相較於朝鮮半島的腫瘤，有醫生們（中國大陸、美國）一直在討論如何治療，只是目前對於治療方法尚無共識，台海兩岸的癌症則是找不到醫生，或醫生不管，國內部分人士更是假裝沒有得到癌症這件事，令人擔憂。

長風基金會今天舉辦「東亞地區如何因應中美衝突」座談會，邀請南韓延世大學教授文正仁與蘇起，針對「東亞地區如何因應中美衝突」對談。

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文正仁表示，南韓國內對於如何處理中美之間的關係有相當激烈的討論與衝突，但在討論南韓國內立場前，必須釐清中美之間目前存在的問題。文正仁指出，中美之間存在著四個衝突，包括霸權爭奪、經濟競爭、價值面競爭及軟實力競爭等。

文正仁指出，南韓就像是夾在中美之間的夾心餅乾，必須好好處理三方的關係。他也希望兩韓能借鏡馬英九在擔任總統時，處理兩岸關係時所提出的十六字箴言，「正視現實、累積互信、求同存異、續創雙贏」，唯有擱置彼此爭議、存異求同，兩韓關係需要花時間建立互信，才能帶動兩韓的交流與整合。

蘇起表示，中美之間存在是的是「競爭」而非「衝突」，因為競爭是把利益最大化、成本最小化，衝突則是代表不考慮成本多高，兩者之間成本思考截然不同。由於美國總統川普總統是生意人，關心的是成本，對於中國而言，也是同樣的思想模式；換言之，中美距離產生真正衝突的階段還差很遠。