親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
禁港嫌入境投案
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
永續能源之路
政治
軍事
綜合

台灣同志遊行人數創新高 20萬人高喊「愛無國界」

柯文哲嗆「現在只不過是投靠」 林飛帆反擊

2019-10-26 19:08聯合報 記者林敬殷／即時報導

民進黨副秘書長林飛帆。記者魏莨伊／攝影
民進黨副秘書長林飛帆。記者魏莨伊／攝影
分享

台北市長柯文哲發言一再惹議，民進黨副秘書長林飛帆昨天透過臉書整理柯的失言語錄，今天遭柯文哲嗆「林飛帆曾是年輕人的標竿」、「現在只不過是投靠」，林飛帆反擊說，「我加入的是願意聲援香港和西藏的民主進步黨，這是我選擇的價值。」

同志大遊行今天下午在台北市舉行，林飛帆與西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁，以及多位民進黨立委參選人一同參與。他表示，同婚法案讓台灣跨出人權一大步，很希望藉台灣經驗，鼓勵西藏、新疆和香港的朋友，面對壓迫奮力一搏，仍有得到自由平等的機會。

對於媒體詢問沒有太多立委參選人參與是否因選舉考量，林飛帆說，同性婚姻涉及到民進黨最根本的核心價值，民進黨看待同性婚，完全不以選票為考量。

林飛帆說，台灣很不容易，一步步走到現在的民主，且在平權的路上往前邁了一步，雖然社會上有很多不同意見、阻礙，但過程中民進黨沒有放棄，讓每一個人生而平等這件事變得真實，並成為台灣這塊土地上能夠實現的價值。

林飛帆還表示，行政院長蘇貞昌昨晚發表台語談話，目的就是希望鄉親了解，政府通過同性婚姻後，沒有造成「爸爸媽媽不見了」、「家庭價值遭受破壞」，且宗教自由依舊獲得保障；蔡英文總統也在臉書強調，讓每個人都享有幸福權利，這是政府該做的事。

林飛帆民進黨同性婚姻人權柯文哲

相關新聞

影／中華民國應該沒有魔鬼 吳敦義盼蘇貞昌收回魔鬼說

2019-10-26 10:25

涉及黨核心價值 林飛帆：看待同婚無選票考量

2019-10-26 19:03

蔡英文成立全國農業產銷後援會 拚連任推農民退休金

2019-10-26 17:07

蘇貞昌喊執行死刑 侯友宜：要還被害者公平正義

2019-10-26 16:25

影／總統有權無責？柯文哲：蔡比較弱 蘇20年來最強勢的閣揆

2019-10-26 16:19

影／是否選立委仍未鬆口 傅崐萁期待郭台銘當韓閣揆

2019-10-26 15:36

韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12

王金平不挺韓 國民黨高雄黨部：相信王會歸隊

2019-10-26 13:20

一同集氣！賴清德赴台北榮總探視余苑綺

2019-10-26 12:12

影／賴清德赴榮總 探視余天罹癌女兒余苑綺

2019-10-26 12:10

卓榮泰說沒民進黨柯文哲會落選？對手丁守中這樣說

2019-10-26 12:04

蘇貞昌點名這2人該死刑 孫大千：民進黨為選舉什麼都做

2019-10-26 12:04

被林飛帆指不理性 柯文哲反嗆：你只不過是投靠

2019-10-26 11:32

港府籲台掃除陳同佳入台障礙 蘇貞昌：都是港府在變

2019-10-26 11:26

馬英九：死刑案三審定讞 不執行是違法的

2019-10-26 10:29

放下魔鬼紛擾 馬英九今赴歐洲演說

2019-10-26 09:37

徐國勇飆記者 蘇揆：作為部長不用發脾氣

2019-10-26 00:53

6000字演說告別國會 王金平與宋楚瑜組護國盟破局

2019-10-26 00:46

其人其事／搭「橋」44載 公道伯未來隨因緣走

2019-10-26 00:41

新聞眼／前瞻曾贊助拍「與惡」…死刑說打蔡政府一巴掌

2019-10-26 00:40

蘇貞昌：死刑定讞就該執行 遭國際人權聯盟痛批

2019-10-26 00:31

王金平告別立院演說 韓國瑜：當之無愧的公道伯

2019-10-25 23:00

蘇貞昌：有人一邊為受害人流淚、一邊替凶手辯護

2019-10-25 22:45

蘇貞昌點名執行死刑 但「小燈泡」案凶手從未被判死

2019-10-25 20:54

徐國勇回記者講話客氣一點 蘇貞昌：不必這樣

2019-10-25 19:48

藍委批官威大 蘇揆：我也想當修行者但我是行政院長

2019-10-25 19:20

我與馬紹爾簽經合協定 蔡總統：互惠互助維持友誼

2019-10-25 19:06

全文／再見國會！王金平6千字回顧44年立院生涯

2019-10-25 18:43

王金平：遺憾服貿沒簽 但太陽花學運不流血落幕無愧天地

2019-10-25 18:38

蘇貞昌挺執行死刑 台權會：Fidh譴責台灣持續使用死刑

2019-10-25 18:32

蘇揆稱「有些罪天地不容」 法務部：死刑政策沒變

2019-10-25 18:28

影╱立院告別質詢 王金平介紹立院院區有一條中線

2019-10-25 17:21

有些罪惡天理不容 蘇貞昌點名這2人該執行死刑

2019-10-25 16:34

柯文哲出席「修憲論壇」 柯：現階段修憲幾乎不可能

2019-10-25 15:42

遷台70年7任總統 小蔣最有貢獻 這位總統和阿扁吊車尾

2019-10-25 15:11

影／出席修憲論壇 柯文哲：目前修憲幾乎是不可能

2019-10-25 14:32

古寧頭會參戰英雄 馬英九籲兩岸回到正軌

2019-10-25 14:24

影／卓爆沒有民進黨柯會落選 柯譏：姚文智提假的?

2019-10-25 14:15

藍委批立場反覆 蘇反質詢「你說陳同佳何時會來」

2019-10-25 11:18
看更多

熱門文章

蘇貞昌「魔鬼說」法界譁然 陳長文：政治人物說謊成常態

2019-10-26 00:21

謝震武氣噗噗批韓10分鐘 名嘴無奈「保持尷尬又禮貌的微笑」

2019-10-26 10:01

再嗆馬英九、陳長文 蘇貞昌：為威權服務有臉講人權？

2019-10-26 10:32

一同集氣！賴清德赴台北榮總探視余苑綺

2019-10-26 12:12

韓國瑜到謝祖武臉書留言：觀三甲的同學不要再反串囉

2019-10-25 22:08

看問題／蘇揆轉移政策失分 法律人權放一邊

2019-10-26 00:56

官方對通緝犯竟「通而不緝」？扁說這4人就是如此

2019-10-25 20:42

韓國瑜搶攻年輕票 喊：出國交換學生費用我想辦法解決

2019-10-25 20:32

劉宥彤嗆韓國瑜640萬票就買百萬雞排 韓辦：感謝催票

2019-10-26 12:23

港府證實已與我方聯繫 就陳同佳赴台安排作溝通

2019-10-25 23:05

斥賴清德赴美失言！陳水扁：違背民主價值、精神

2019-10-26 13:15

6000字演說告別國會 王金平與宋楚瑜組護國盟破局

2019-10-26 00:46

蘇貞昌點名執行死刑 但「小燈泡」案凶手從未被判死

2019-10-25 20:54

蘇貞昌：有人一邊為受害人流淚、一邊替凶手辯護

2019-10-25 22:45

徐國勇飆記者 蘇揆：作為部長不用發脾氣

2019-10-26 00:53

陳水扁爆「蔡賴配」9月24日確定成局 稱讚這是好牌

2019-10-26 12:45

交換學生1年費用 韓國瑜：挪前瞻經費500億不夠政府補

2019-10-26 15:05

韓國瑜請假拚2020 命理師：1月時最可怕

2019-10-26 11:03

韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12

被林飛帆指不理性 柯文哲反嗆：你只不過是投靠

2019-10-26 11:32

國防部：中科院軍文職人員香港轉機未違管制規定

2019-10-26 00:33

韓國瑜雲林拚選舉 杏仁哥：民進黨棄械投降時間到了

2019-10-25 19:49

徐國勇回記者講話客氣一點 蘇貞昌：不必這樣

2019-10-25 19:48

蘇影射魔鬼現形 馬回批：當院長不太合適

2019-10-26 00:43

仍在等待親民黨？王金平：參選到底從未變過

2019-10-26 12:10

新聞眼／前瞻曾贊助拍「與惡」…死刑說打蔡政府一巴掌

2019-10-26 00:40

馬英九：死刑案三審定讞 不執行是違法的

2019-10-26 10:29

韓國瑜水利設施達成全國第一 雲林縣長：我比韓還不如

2019-10-25 19:56

女力較勁！洪恒珠競總、小英屏東姊妹會同日成立

2019-10-25 23:04

劉宥彤大選賭雞排 柯文哲：下賭盤應該猜投票率

2019-10-26 11:05

蘇貞昌再嗆 馬辦：欺騙神明習慣持續 講話還有人信嗎？

2019-10-26 10:54

遊學補助每年花4千億 陳其邁批韓國瑜：都在想好笑的事

2019-10-26 16:49

影／陳同佳案爭議 鄭文燦：是場精心設計的政治大戲

2019-10-25 20:51

放下魔鬼紛擾 馬英九今赴歐洲演說

2019-10-26 09:37

洪秀柱直搗綠營票倉 黃昏市場拜票蕭淑麗助陣

2019-10-26 17:26

證實與台溝通 港府籲：掃除陳同佳入台障礙 回歸司法

2019-10-26 00:27

影／出席韓國瑜後援會 周錫瑋「太平島本來就有石油」

2019-10-25 21:31

「他有權被充分保護」 港判決書提及陳同佳案法官心境

2019-10-25 20:24

童小芸造勢會場 謝龍介：6席立委全上請吃魯麵6千份

2019-10-25 21:37

韓國瑜「國外遊學」支票 蔡英文：韓也說太平島挖石油

2019-10-26 11:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top