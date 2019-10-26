柯文哲嗆「現在只不過是投靠」 林飛帆反擊

2019-10-26 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



民進黨副秘書長林飛帆。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲發言一再惹議，民進黨副秘書長林飛帆昨天透過臉書整理柯的失言語錄，今天遭柯文哲嗆「林飛帆曾是年輕人的標竿」、「現在只不過是投靠」，林飛帆反擊說，「我加入的是願意聲援香港和西藏的民主進步黨，這是我選擇的價值。」

同志大遊行今天下午在台北市舉行，林飛帆與西藏台灣人權連線理事長札西・慈仁，以及多位民進黨立委參選人一同參與。他表示，同婚法案讓台灣跨出人權一大步，很希望藉台灣經驗，鼓勵西藏、新疆和香港的朋友，面對壓迫奮力一搏，仍有得到自由平等的機會。

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對於媒體詢問沒有太多立委參選人參與是否因選舉考量，林飛帆說，同性婚姻涉及到民進黨最根本的核心價值，民進黨看待同性婚，完全不以選票為考量。

林飛帆說，台灣很不容易，一步步走到現在的民主，且在平權的路上往前邁了一步，雖然社會上有很多不同意見、阻礙，但過程中民進黨沒有放棄，讓每一個人生而平等這件事變得真實，並成為台灣這塊土地上能夠實現的價值。

林飛帆還表示，行政院長蘇貞昌昨晚發表台語談話，目的就是希望鄉親了解，政府通過同性婚姻後，沒有造成「爸爸媽媽不見了」、「家庭價值遭受破壞」，且宗教自由依舊獲得保障；蔡英文總統也在臉書強調，讓每個人都享有幸福權利，這是政府該做的事。