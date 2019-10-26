打造青年農場 國民黨Online青年上線開課找選戰人才
2019-10-26 18:51
聯合報 記者周志豪
／台北即時報導
2020總統大選與立委選舉將屆，國民黨青年部今明兩天在中央黨部舉辦「Online青年上線」培訓計畫課程，要將55位經徵選青年，培育為藍營選戰尖兵，學員完成受訓課程後，將會擇優媒合到適合的黨籍立委參選人陣營，成助選即戰力。
青年部主任蕭敬嚴表示，所有經甄選完成受訓學員，都會造冊納入黨人才庫，有機會也會推薦給國民黨縣市黨部、執政縣市、縣市議員辦公室，讓有志加入藍營從政青年，都有機會能夠親身參與改變政治。
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蕭敬嚴說，青年工作一直是國民黨需加強一塊，籌辦本次「Online青年上線」2020青年培訓計畫就是盼能廣納優秀青年參與，為國民黨注入新血，也讓對政治有興趣的青年朋友經基本課程訓練後，未來進入立委選戰陣營實習時有基本認知與技能起步。
此次「Online青年上線」培訓計畫課程共分「選舉實務」、「活動企劃與執行」、「粉專小編」、「拍攝後製」、「媒體公關」5大領域，邀請立委柯志恩與林奕華分享「政治人物需要什麼樣的幕僚？」與「金牌幕僚需要具備的條件？」
培訓計畫上午開幕式由黨主席吳敦義親自到場揭開序幕，明天結業典禮副主席兼秘書長曾永權主持頒發結業證書。
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