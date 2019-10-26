蔡英文成立全國農業產銷後援會 拚連任推農民退休金

2019-10-26 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ／台中即時報導



蔡英文總統今天到台中出席全國農業產銷後援會成立，總會長黃崑濱送上農產祝小英總統高票連任，前農委會主委、全國農產行銷後援會召集人李金龍也到場支持，現場近30個來自全國各地各類農產、花卉、產銷業者支持，蔡一一授旗致意感謝各縣市農友來台中相挺。

蔡英文說，有媒體問她密集跑中台灣是不是選情告急？再次強調「台中選情沒有告急，因全國性活動辦在台中，大家交通都方便！」

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蔡英文指出，民進黨創黨以來一直獲得農民朋友支持，要表達對農友的感謝就是「照顧農友、用政策讓大家生活更穩定」。2016是民進黨第二次執政、首度國會過半，能改革的努力做，3年多來關照農民福利開辦「農業職災保險」，若務農受傷有保險理賠、醫療照顧，為農友設想。

蔡英文也指出，現在還有一項「農作物保險」，這是讓農民在遇到天災、收成受損可以獲得理賠，農委會現在已開放16項作物，未來會持續擴大，讓靠老天吃飯的農友降低收成風險。

蔡表示，她未來還有要做的事就是「農民退休金」制度，讓農友退休時能和勞工一樣有退休金，這是真正從制度改革，照顧農民，讓農民和其他產業一樣獲得保障。

最後蔡英文呼籲農友們，一定要去投票，2020選舉對台灣很重要，大家要團結，集結最大力量，展現台灣人的意志和選擇，對世界大聲說：「台灣人保護民主主權。」選舉剩下70多天，票還沒投、票還沒開，都不能說一定贏或一定輸，一定要多爭取選票，因這次選舉是保衛主權民主，還是要被放在被統一的軌道上的抉擇。