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蘇貞昌喊執行死刑 侯友宜：要還被害者公平正義

2019-10-26 16:25聯合報 記者張曼蘋／即時報導

行政院長蘇貞昌昨在立法院點名2人死刑定讞就該執行，引發討論。新北市長侯友宜今天表示，司法的正義一定要捍衛，該做的事就要做，「該執行的死刑、該還給被害者的公道就要做。」侯強調，身為一個政府，時間點到了，就要還被害者一個公平跟正義。

侯友宜今天出席萬聖節踩街活動，被問及此事，他說，司法的正義一定要捍衛，該做的事就要做，不一定要選擇哪一個時機點，但該執行死刑，給被害者一個公道就該做。

現場媒體追問蔡政府上任以來只有執行一次槍決是否太少？侯友宜說，一定要堅守司法這一道最後防線，而且司法定讞、整個審判過程中沒有問題，該執行時就要執行，身為一個政府，時間點到了，就要還被害者一個公平跟正義，讓司法正義被伸張，只要三審定讞、完成司法程序，該執行的死刑、該還的公道就要做。

侯友宜出席萬聖節踩街活動，受訪被問及死刑執行一事。記者張曼蘋／攝影
侯友宜出席萬聖節踩街活動，受訪被問及死刑執行一事。記者張曼蘋／攝影
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死刑侯友宜蘇貞昌

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