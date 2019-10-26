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影／總統有權無責？柯文哲：蔡比較弱 蘇20年來最強勢的閣揆

2019-10-26 16:19聯合報 記者林雍琁王彥鈞／台北即時報導

台北市長柯文哲昨天(25)說蘇貞昌是20年來最有權力的行政院長，質疑總統蔡英文有權無責，今天上午他出席民眾黨立委參選人蔡宜芳競選辦公室開幕，重申台灣憲政體制還是不太對勁，平常總統是太上皇，但現在比較弱(Weak)，蘇貞昌反成為最強勢的閣揆，他強調這不是正常的行政倫理可以看到的。

永齡基金會執行長劉宥彤也出席該活動，針對她在臉書上發請吃百萬雞排祭品文，對賭挺韓音樂人劉家昌，劉宥彤說劉家昌已經不只一次地公開點名她，或者鴻海創辦人郭台銘，因此既然劉家昌可以在臉書上抒發己見，那麼她也可以抒發己見，她酸說相信高雄市長韓國瑜在經過這次的傾聽之旅，民調應該會逐漸回升，因此若韓國瑜可以拿下八百萬票，且得票在正負20%內，即如果韓國瑜拿到640萬票，她就豪擲一百萬請大家吃雞排。

台北市長柯文哲上午出席民眾黨立委參選人蔡宜芳競選辦公室成立記者會時表示，明年投票...
台北市長柯文哲上午出席民眾黨立委參選人蔡宜芳競選辦公室成立記者會時表示，明年投票率低對小黨來說是相當不利。記者徐兆玄／攝影
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韓國瑜蘇貞昌柯文哲蔡英文

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