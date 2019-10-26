影／總統有權無責？柯文哲：蔡比較弱 蘇20年來最強勢的閣揆
2019-10-26 16:19
聯合報 記者林雍琁
、王彥鈞
／台北即時報導
台北市長柯文哲昨天(25)說蘇貞昌是20年來最有權力的行政院長，質疑總統蔡英文有權無責，今天上午他出席民眾黨立委參選人蔡宜芳競選辦公室開幕，重申台灣憲政體制還是不太對勁，平常總統是太上皇，但現在比較弱(Weak)，蘇貞昌反成為最強勢的閣揆，他強調這不是正常的行政倫理可以看到的。
永齡基金會執行長劉宥彤也出席該活動，針對她在臉書上發請吃百萬雞排祭品文，對賭挺韓音樂人劉家昌，劉宥彤說劉家昌已經不只一次地公開點名她，或者鴻海創辦人郭台銘，因此既然劉家昌可以在臉書上抒發己見，那麼她也可以抒發己見，她酸說相信高雄市長韓國瑜在經過這次的傾聽之旅，民調應該會逐漸回升，因此若韓國瑜可以拿下八百萬票，且得票在正負20%內，即如果韓國瑜拿到640萬票，她就豪擲一百萬請大家吃雞排。
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