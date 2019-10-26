影／是否選立委仍未鬆口 傅崐萁期待郭台銘當韓閣揆
2019-10-26 15:36
聯合報 記者王燕華
／花蓮即時報導
明年立委選舉將於11月18日起登記，花蓮社群網路最近傳出勸進前縣長傅崐萁參選花蓮區域立委的聲浪，傅崐萁今天被問及此事，沒有正面回應，但拋出希望郭台銘擔任韓國瑜行政院長的想法。
花蓮縣府受邀參加在柬埔寨金邊舉行的客家懇親會、台灣客庄觀光論壇活動，在地旅行社業者申請今天與11月8日，金邊-花蓮-吳哥窟直飛來回5日包機行程，縣長徐榛蔚今天帶隊出發，丈夫傅崐萁前往送機。
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由於近來署名「一群花蓮庶民的心聲」的文章，在花蓮泛藍群組瘋傳，盼傅不要「怯戰」，為花蓮贏得關鍵一席。傅被媒體問到是否選立委時，仍未表態，只強調，讓國家煥然一新，韓國瑜擔任總統是2020最大希望跟期待，也是基層庶民共同的願望，一起打造台灣。
他說，這幾年台灣經濟非常差，產業哀鴻遍野，當務之急是救國家；他期待明年韓總統當選後，請郭台銘來當行政院長，讓台灣經濟跟基層庶民連結，改善台灣經濟跟投資環境，是首要的目標，合力讓台灣經濟改變，讓台灣基層的聲音能傳遞到總統府。
媒體問徐榛蔚，若傅崐萁參選，是否會支持？徐榛蔚說，我一向都支持。被問到「傅前縣長有透露什麼時候宣布嗎?」徐表示還不知道，「他沒有告訴我，我們沒有討論過，兩人都很忙。」
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