韓國瑜曾向吳敦義推不分區立委人選 韓營：只推謝龍介

2019-10-26 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ／台北即時報導



韓國瑜陣營人士透露，韓確實推薦過1位不分區立委合適人選，就是台南市議員謝龍介（圖）。圖／本報資料照片 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨受訪自爆，國民黨總統參選人韓國瑜已有向他推薦不分區立委人選，他會優先考慮。吳今再補充，韓是在一次與他吃晚餐時客氣推薦幾個人選。韓陣營人士透露，韓確實曾跟吳推薦過1位不分區立委合適人選，就是台南市議員謝龍介。

韓營人士表示，在韓國瑜確定代表國民黨參選總統後，吳敦義曾主動詢問韓國瑜對不分區立委提名是否有推薦人選或意見，吳會優先考慮，但並沒有保證推薦人選會放入安全名單。

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該人士說，韓國瑜最後僅建議具全國知名度與戰力的謝龍介。該人士說，韓一直認為，提名不分區立委是黨主席的權限，必須予以尊重，韓提謝只是要為黨舉才，最後提名與否，尊重吳決定，也沒有所謂韓建議的不分區立委名單。

過去藍營基層曾經傳出，除謝龍介外，韓國瑜還曾向吳敦義建議雲林縣前立委張嘉郡與花蓮縣前縣長傅崑萁進不分區立委名單。韓陣營人士說，張與雲林縣農田水利會會長林文瑞協調是地方派系間折衝；傅則連黨籍都沒恢復怎麼談？

熟悉韓國瑜的黨內人士則表示，韓與妻子李佳芬因被前高雄縣長楊秋興選後反目事件嚇到，這次總統大選用人相對謹慎，也因此競選團隊才到位較慢；在這樣的考慮下，當然不會大舉背書推薦不分區立委人選，否則最後推薦人選不妥，責任又難釐清。

該黨內人士說，韓國瑜至目前為止與黨中央互動都堅守「尊吳」路線，盼能與吳敦義合作爭取明年勝選，大舉推不分區立委人選有侵犯黨主席權限疑慮，韓會非常小心。

韓辦發言人葉元之上午也否認有所謂韓國瑜要3分之1不分區立委提名權的事，表示韓與吳敦義就不分區名單交換意見，是因不分區名單會牽涉總統與立委整體選戰，交換意見目的是為了打贏明年1月11日選戰，但不管最後怎麼提名，韓都會全力輔選。