軍中設健身房？與館長直播 蔡適應：推國軍科學化訓練

2019-10-26 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



網紅「館長」陳之漢昨天邀請基隆市民進黨立委參選人、現任立委蔡適應直播，闡述參選理念及3年多來的立委工作成果及對基隆未來願景，蔡適應表示，任內協助基隆推動軍港遷移、基北快捷公車等建設都有重大成果，他並說，認同館長要把格鬥及科學化訓練引入軍中的想法，最近就會在預算審查中要求國軍訓練課程要改變，重新思索，室內健身房也是思考的方向，要幫助國軍與時俱進。

館長在直播中談到司法正義、居住正義、基隆的發展、未來願景等議題，吸引3萬多人次觀看，談到法官亂判對民眾不公，還有很多包租公炒房不公不義，阻礙社會的進步。館長還說，他曾自己開車到基隆，塞到真的要「叫媽媽」，路小又缺停車位。

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蔡適應表示，他認為做爲一位稱職的基隆優秀立委，就是必須協助基隆向中央爭取預算，在全球化競爭下，以市港再生的角度出發，整頓基隆港區，包含內客外貨、軍港遷移、國際郵輪母港定位，還有整頓城市天際線、協調中央單位配合基隆市共同管溝，爭取大基隆歷史場景再現計畫、修復多座傾頹古蹟，讓基隆一步一步的蛻變。

蔡適應說，解決停車、塞車問題，並不是要一直廣建停車場，把建物都拆了蓋停車場就變成「台北第二」，還有什麼可看？要加強大眾運輸系統，不是廣建停車場，如成功闢建多條的快捷公車、及正在興建的基隆輕軌，就是要解決這樣的問題。

蔡表示，基隆輕軌、快捷公車就是要來解決這些事情。交通建設的部分，3年多3條快捷公車1088、2088、1579路線，協調中央全額補助基隆輕軌捷運，國道一號改善、爭取大華系統增設七堵交流道，還有北北基的轉乘優惠，要求交通部邀請地方政府進行規畫。