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黑韓抓到了！徵工讀拍照被黑「找臨演」許能通提告

韓國瑜雲林行程昨剛結束 下周將再訪雲林

2019-10-26 13:36聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅昨晚才結束在雲林的公開行程，國民黨雲林縣黨部今天公布，下周一、三將再度到雲林，傾聽基層聲音。

國民黨雲林縣黨部今天公布，韓國瑜將於下周一（28日）上午9時到斗六南聖宮參拜，周三（30日）下午3時與莿桐鄉豆皮業者座談、下午4時斗南順安宮參拜、下午5時斗南鎮農會參訪。

國民黨雲林縣黨部公布下周韓國瑜雲林參訪行程。記者陳雅玲／翻攝
國民黨雲林縣黨部公布下周韓國瑜雲林參訪行程。記者陳雅玲／翻攝
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